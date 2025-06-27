Akıllı telefon dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, iPhone 17 Air ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamaya göre Apple, yaklaşmakta olan telefonda radikal bir tasarım değişikliğine gidecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPhone 17 Air modeli ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, Apple'ın bu telefonda radikal bir tasarım değişikliği yapacağını ileri sürdü. İddiaya göre iPhone 17 Air'ın selfie kamerası, alıştığımız şekliyle olmayacak.

Apple, Dynamic Island özelliğine geçtiğinden beri ekranın sol tarafına Face ID parçalarını, sağ tarafa da selfie kamerayı yerleştiriyor. Majin Bu, bu durumun iPhone 17 serisindeki diğer modellerde korunmaya devam edeceğini ifade ediyor. Ancak sızdırdığı görüntüler, iPhone 17 Air modelinde tam tersine bir durum olacağını gözler önüne seriyor.

iPhone 17 Air'in selfie kamerası, Face ID'nin solunda olacak!

*Soldan sağa doğru iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro Max.

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Apple, iPhone 17 Air'de selfie kamerayı Face ID'nin sol tarafına yerleştirecek. Majin Bu, Apple'ın neden böyle karar aldığını net olarak bilmiyor ancak bu tasarım değişikliğinin geleceğe yönelik olabileceğini düşünüyor. Majin Bu'ya göre Apple, telefonun ince yapısı nedeniyle böyle bir şey yapmak zorunda kalmış olabilir. Ya da Dynamic Island kısmının küçültülmesine yönelik çalışmalar için bir start verilmiş olabilir.

Bugüne kadarki en ince iPhone olacak iPhone 17 Air, serinin diğer üyeleriyle Eylül 2025'te duyurulacak. Apple'ın gerçekleştireceği lansman, firma için yeni bir dönemin başlamasını da sağlayacak. Ancak burada dikkat çeken bir detay var; Apple, bu modelde bazı yenilikleri tabiri caizse test edecek. Bakalım yapılacak değişiklikler, tüketicileri gerçekten memnun edecek mi...