Eylül ayında bizlerle buluşacak iPhone 17 ailesinin en güçlü modeli iPhone 17 Pro Max'in tasarımını içeren bir video paylaşıldı. Videoda yenilenen arka tasarım ve artan kalınlığa net bir bakış atabiliyoruz.

Apple’ın bu seneki iPhone modellerini tanıtmasına artık az bir süre kaldı. iPhone 17 ailesi, eylül ayında resmen tanıtılacak. Bu seneki seride birçok yenilik de gelecek. Plus modelin yerine geçecek iPhone 17 Air, en ince iPhone olacak. Pro modeller ise arka taraflarında yepyeni bir tasarımla karşılaşacaklar.

Ancak iPhone 17 Pro Max’te tek değişiklik bu olmayacak. Öyle ki Pro Max, önceki seneye göre çok daha kalın ve ağır olarak gelecek. Majin Bu isimli sızıntılarıyla bilinen isim tarafından paylaşılan bir video da iPhone 17 Pro Max’in kalınlığını gözler önüne seriyor.

iPhone 17 Pro Max’in tasarımını gösteren video

Yukarıdan görebileceğiniz videoda muhtemelen maket olan bir iPhone 17 Pro Maxmodeli yer alıyor. Arkada üst kısmı tamamen kaplayan, kameraların sola, flaş ve sensörün sağa yerleştirildiği Google Pixel benzeri yeni tasarımı görebiliyoruz. Cihaz yana çevrildiğinde ise o bahsettiğimiz daha kalın tasarım karşımıza çıkıyor.

iPhone 16 Pro Max, 8,25 mm kalınlığa sahipti. Söylentilere göre iPhone 17 Pro Max’te ise 8,725 mm’lik bir kalınlık göreceğiz. Yepyeni model olan iPhone 17 Air’da ise 5,6 mm kalınlık olacak. Yani arada bayağı büyük bir fark var. Apple’ın bu hamleyle telefona “Ultra” isimli cihazlar gibi bir hava verecek diyebiliriz. Tabii ki isminin Ultra olma ihtimali düşük ancak yaklaşım ona benzerlik gösteriyor. Örneğin daha kalın ve büyük olan Apple Watch Ultra da böyle bir tasarımla geliyor.

iPhone 17 Pro Max’te neden kalınlığın arttığı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak tahminlere göre daha büyük bir batarya yerleştirmek için artırılmış olabilir. Bu iddiaların doğu çıkıp çıkmayacağını eylül ayında göreceğiz.