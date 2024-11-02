Ortaya çıkan yeni iddialara göre Apple, iPhone 17 serisi ile birlikte standart ile Pro modeller arasındaki farkı daha da azaltacak.

Apple geçtiğimiz aylarda iPhone 16 serisini piyasaya sürdü ve artık bir süredir gözler iPhone 17 serisi üzerinde. Yeni gelen bilgilere göre gelecek yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 17 serisi, Pro modelleri ile standart modeller arasındaki ekran yenileme hızı farkını ortadan kaldıracak.

ETNews’in raporuna göre iPhone 17’nin tüm modellerinde ProMotion teknolojisine sahip 120Hz yenileme hızında LTPO ekranlar yer alacak. Bu, iPhone 17 standart modellerinin bile daha akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Böylelikle Apple, uzun süredir yalnızca Pro modellerine özgü olan yüksek yenileme hızını standart modellere de getirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Standart iPhone'lar artık 120Hz destekleyecek

Daha önceki iPhone modellerinde ProMotion ekranlar sadece iPhone 13 Pro ve sonraki Pro modellerde sunulmuş, standart modeller ise 60Hz yenileme hızıyla sınırlı kalmıştı. Apple bu hamleyle aynı zamanda yüksek yenileme hızı ve akıcılık sunan Android amiral gemileri ile rekabeti artırmanın peşinde.

LTPO ekran teknolojisinin iPhone 17 serisine dâhil edilmesi, pil ömrüne de katkı sağlarken daha dinamik bir ekran deneyimi sunması açısından da önem taşıyor. LTPO, düşük sıcaklıkta polikristalin oksit teknolojisi sayesinde ekranın yenileme hızını içeriğe göre ayarlayarak enerji tasarrufu sağlıyor. Bilindiği üzere iPhone 14 Pro modellerinden sonra görmeye başladığımız bu teknoloji, yenileme hızını 1Hz'e kadar düşürebiliyordu.

iPhone 17 serisinin 2025 yılı sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca yeni seride maliyetleri düşürmek adına Broadcom çipinin yerine TSMC’nin 7nm teknolojisiyle üretilen Apple'a ait bir Wi-Fi 7 çipi kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.

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