"Her Yıl Çıkan iPhone'lar Aynı" Diye Düşünüyorsanız iPhone 18 Sizi Mutlu Etmeyi Başarabilir

iPhone 18'in çipine yönelik yeni bir gelişme, gelecek yılki iPhone'larda ciddi bir performans artışı görebileceğimize işaret ediyor.

Apple’ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 18 serisi, performans ve enerji verimliliğinde büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor.

Önde gelen analist Ming-Chi Kuo, iPhone 18 modellerinin tamamında Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen 2 nanometrelik çiplerin kullanılacağını öne sürdü.

Peki 2nm çip nasıl bir performans artışı sağlayacak?

Yeni 2nm A20 çipi, selefi olan A19’a kıyasla %10-15 arasında daha yüksek performans sunarken, aynı zamanda daha az güç tüketecek. Bu da iPhone 18’in pil ömründe ve genel performansında uzun süredir beklenen radikal etkiyi sağlayacak.

Apple ayrıca iPhone 18’in lansmanıyla birlikte kamera tedarikçisini değiştirecek. İddialara göre iPhone 18'in ardından Apple'a kamera sensörlerini Samsung sağlamaya başlayacak.

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