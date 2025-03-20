Apple'ın en yeni uygun fiyatlı iPhone'u iPhone 16e, indirme ve yükleme hızlarında iPhone 16'yı geride bıraktı.

Apple’ın yeni iPhone 16e modeli, 5G performansıyla iPhone 16’yı gölgede bırakmayı başardı. Elbette bu başarının sırrı Apple’ın kendi tasarımı olan C1 modeminde yatıyor.

iPhone 16e’nin serinin diğer modellerine göre daha uygun fiyatlı olması nedeniyle performansının geride kalabileceği düşünülüyor olsa da Ookla'nın kullanıcı verilerine dayanan testleri, Apple’ın C1 modeminin çoğu senaryoda Qualcomm’un modemini geçtiğini ortaya koydu.

iPhone 16e vs iPhone 16 indirme hızı testleri

Örneğin en düşük hızlarda iPhone 16e 27,35 Mbps indirme hızı sunarken, iPhone 16 sadece 16,66 Mbps’de kalıyor. Yani zorlu koşullarda bile iPhone 16e daha iyi bir performans sergiliyor.

Ortalama indirme hızlarında da iPhone 16e 217,64 Mbps ile öndeyken, iPhone 16 210,55 Mbps hız sunabiliyor. İş en yüksek hızlara geldiğinde ise iPhone 16, 756,13 Mbps ile 560,4 Mbps sunan iPhone 16e’yi geçiyor. Bunun nedeninin iPhone 16e’nin ultra hızlı mmWave 5G’yi desteklememesi olduğu düşünülüyor.

iPhone 16e vs iPhone 16 yükleme hızı testleri

Yükleme hızlarında da iPhone 16e bariz bir şekilde önde. T-Mobile, Verizon ve AT&T gibi büyük operatörlerde yapılan testlerde iPhone 16e'nin iPhone 16'yı rahatlıkla geride bıraktığı görülebiliyor.

Apple büyük olasılıkla sonraki tüm iPhone'larda kendi modemine yer verecek ve şirket hem kendi modemine geçiş yaparak maliyetleri kısmış olacak hem daha iyi bir indirme hızı performansı sunacak hem de pil ömrünü de iyileştirmiş olacak.