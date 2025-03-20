Avrupa Komisyonu, Apple'ın çok canını sıkacak kararlar aldı. Şirket, Watch'tan iPhone'a kadar tüm cihazlarının üçüncü taraf cihazlarla daha uyumlu çalışmasını sağlamak zorunda olacak.

Avrupa, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle son birkaç yıldır teknoloji devlerinin çok üstüne gidiyor ve büyük değişiklikler yapmalarına neden oluyordu. Apple da bu konudan en çok etkilenen firmalardan biriydi.

Şimdi ise Avrupa Komisyonu’ndan DMA kapsamında 2 yeni karar geldi. Bu kararlar, Apple’ın cihazlarını ve yazılımlarını üçüncü taraf akıllı saatler ve kulaklıklar gibi cihazlarla daha uyumlu şekilde çalışmasını sağlayacak.

Apple, geliştiricilere iPhone özelliklerine daha fazla erişim tanıyacak, hizmetleri hakkında daha şeffaf olacak

İlk karar, Apple’ın geliştiriciler ve üçüncü taraf cihaz üreticilerine önemli iPhone özelliklerine daha fazla erişim sağlamasını gerektiriyor. Bu şekilde de üçüncü taraf cihazlar ile iPhone’ların eşleştirilmesinin daha kolay hâle gelmesi, daha uyumlu çalışması ve daha iyi veri aktarımı yapılmasının sağlanacağı düşünülüyor.

İkinci karar ise Apple’ın gelişticilere daha şeffaf olmasını talep ediyor. Buna göre şirket, geliştiricilerle servislerinin iPhone ve iPad’lerle birlikte nasıl çalıştığını gösteren teknik dokümanları paylaşmak zorunda olacak.

Yani bu iki karar, Apple’ın cihazlarının başka şirketlerin cihazlarıyla daha uyumlu şekilde çalışmasını ve geliştiriclerin iPhone’lar için daha iyi uygulamalar geliştirmesini sağlayacak.

Apple’ın bu kararlardan memnun olmadığını ve itiraz edeceğini de belirtelim. Bir şirket sözcüsü, kararların Apple’ı yavaşlatarak Avrupa’daki vatandaşlara yenilikler alarının önüne geçtiğini belirtti. Aynı zamanda özelliklerini, aynı kuralların uygulanmadığı diğer şirketlere de bedavaya vermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bunun hem kendi ürünleri hem de kullanıcılar için “kötü” olduğunu ekledi.