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iPhone 18 Pro Bekleyenleri Üzecek İddia: iPhone 17 Pro'dan Çok Daha Kalın Olacak!

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Yeni bir iddia, iPhone 18 Pro'nun iPhone 17 Pro'dan ciddi anlamda daha kalın olacağını ortaya attı.

iPhone 18 Pro Bekleyenleri Üzecek İddia: iPhone 17 Pro'dan Çok Daha Kalın Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yeni nesil amiral gemisi telefonları olacak iPhone 18 Pro serisini önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtacak. Eylülde gerçekleştirilecek lansmanda bu yıl sadece Pro modeller ve yen katlanabilir iPhone’u göreceğiz. Son zamanlarda iPhone 18 Pro hakkında birçok iddia görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Fixed Focus Digital tarafından ortaya atılan yeni iddia, iPhone 18 Pro bekleyenleri üzecek cinsten diyebiliriz. Öyle ki tasarımsal açıdan geçen seneki iPhone 17 Pro’dan daha kalın olabilir.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro Bekleyenleri Üzecek İddia: iPhone 17 Pro'dan Çok Daha Kalın Olacak!
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2 mm gibi büyük bir farkla gelebilir

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İddiaya göre iPhone 18 Pro modelinin alüminyum gövdesi ve arka kamera alanı, iPhone 17 Pro'ya kıyasla fark edilir derecede kalınlaşacak. Kaynak, Tata'dan sızdırılan siber saldırı kaynaklı belgelere ve tedarik zinciri geri bildirimlerine dayanarak bu kalınlık artışının yaklaşık 2 mm seviyesinde olacağını bizzat doğrulayabildiğini öne sürüyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 8,75 mm kalınlığa sahipken tahminlere göre iPhone 18 Pro serisinde genel gövde kalınlığının 9,9 mm ile 10,9 mm arasında bir noktaya ulaşma ihtimali var Benzer şekilde nisan ayında paylaşılan maket modeller de iPhone 18 Pro Max'in kamera çıkıntısı yüksekliğinin, iPhone 17 Pro Max'teki 11,23 mm seviyesinden 11,54 mm'ye çıkacağına işaret etmişti.

2 mm gerçekten ciddi fark yaratabilecek bir kalınlık. Yeni çıkan telefonların sürekli inceldiğini biliyoruz. Bu yüzden iPhone 18 Pro’nun iPhone 17 Pro’dan gözle görülebilir derecede büyük bir kalınlık farkıyla gelmesi gerçekten kullanıcılar için üzücü olabilir.

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