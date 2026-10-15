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iPhone 18 Pro’da Renk Sorunu İddiası: Bordo Model Kırmızıya Dönüyor!

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Bazı kullanıcılar, bordo renkli iPhone 18 Pro modellerinin birkaç haftalık kullanımın ardından renk değiştirdiğini öne sürüyor.

iPhone 18 Pro’da Renk Sorunu İddiası: Bordo Model Kırmızıya Dönüyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yeni bir iPhone almanın heyecanı, bazı kullanıcılar için yerini hayal kırıklığına bırakmış durumda. Reddit'te paylaşılan fotoğraflara göre Burgundy (bordo) renkli iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin alüminyum kasalarında renk değişimi yaşanıyor. İddialara göre yaklaşık üç haftalık kullanımın ardından koyu bordo tonları açılarak daha parlak bir kırmızıya dönüşüyor.

Hatırlarsanız benzer bir iddia geçtiğimiz yıl Kozmik Turuncu renkli iPhone 17 Pro modelleri için de gündeme gelmişti. Bazı kullanıcılar, cihazlarının renginin zamanla pembeye döndüğünü öne sürmüştü. Şimdi benzer bir durumun iPhone 18 Pro serisinde yaşandığı iddia ediliyor. Paylaşımlara göre renk değişimi kalıcı ve yüzey silindiğinde ortadan kalkmıyor.

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iPhone 18 Pro’da Renk Sorunu İddiası: Bordo Model Kırmızıya Dönüyor!
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Renk değişimi kamera çevresinde başlıyor

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Kullanıcıların paylaştığı fotoğraflara göre renk değişimi ilk olarak kamera lenslerinin çevresinde görülüyor. Ardından farklı bölgelere yayılarak alüminyum kasanın genel görünümünü etkiliyor.

Peki, bordo bir iPhone nasıl oluyor da birkaç hafta içinde kırmızıya dönüşüyor? Şimdilik kesin bir yanıt yok. Renk değişiminin hangi koşullarda ortaya çıktığı ve cihazların üretiminde kullanılan malzemelerle bağlantısı bulunup bulunmadığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Sorunun kaynağı UV ışınları mı?

Kullanıcılar, renk değişiminin nedenine ilişkin çeşitli tahminlerde bulunuyor. Bunlardan biri, alüminyum kasadaki renkli kaplamanın kimyasal bir reaksiyon sonucunda değişime uğraması. Bir diğer ihtimalse telefonun güneş ışığına, özellikle de ultraviyole (UV) ışınlarına veya yüksek sıcaklıklara maruz kalması.

Ancak renk değişiminin nedeni henüz bilinmiyor. UV ışınları ve yüksek sıcaklık ihtimaller arasında olsa da bunları doğrulayan bir bulgu yok.

Kullanıcılar, geçici bir önlem olarak telefonun kılıfla kullanılmasını öneriyor. Apple cephesinden ise iddia edilen renk değişimiyle ilgili henüz resmî bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla etkilenen cihazların üretim hatası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve garanti kapsamında değiştirilip değiştirilmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

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Apple iPhone

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