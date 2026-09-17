Apple'ın iPhone 18 Pro Max'te ekranın altına taşıdığı Face ID sistemi, bazı ekran koruyucularla kullanıldığında sorun çıkarabiliyor. Özellikle mat ve dokulu yüzeylerin kızılötesi sensörleri nasıl etkilediğine ve yeni iPhone'unuz için ekran koruyucu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakıyoruz.

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te Face ID sisteminin bazı bileşenlerini ekranın altına taşıdı. Böylece ekranın üst kısmındaki sensör alanını küçülttü. Küçük görünen bu değişiklik, ekran koruyucu seçimini de daha önemli hâle getirdi.

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Teknoloji yayıncısı Dave Lee (Dave2D), bazı mat ve dokulu ekran koruyucuları iPhone 18 Pro Max'te test etti. Koruyucular takıldığında Face ID'nin yüzü algılamakta zorlandığı görüldü. Nedeni ise ışığın geçişinde saklı.

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Face ID artık ekranın altında

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te Face ID'nin kızılötesi kamerası ilk kez ekranın altına taşındı. Apple, sensörün bulunduğu bölümde OLED panelin piksel yapısını değiştirerek kızılötesi ışığın ekrandan geçmesine izin veriyor. Böylece ekranın üst kısmındaki sensör alanı da küçülüyor.

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Sistem hâlâ yüzü kızılötesi ışıkla algılıyor. Değişen, bu ışığın sensöre ulaşma şekli. Artık sensörün önünde doğrudan açık bir alan bulunmuyor; ışığın OLED panelin içinden geçmesi gerekiyor.

Ekran koruyucunun yapısı da tam burada önem kazanıyor.

Mat ekran koruyucu neden sorun çıkarıyor?

Dave Lee'nin testlerinde bazı mat ve dokulu koruyucular takıldığında Face ID'nin yüzü algılamakta zorlandığı görüldü. Nedeni ise koruyucunun ışığın geçişini değiştirmesi.

Mat yüzey ışığı dağıtıyor. Face ID'nin ihtiyaç duyduğu kızılötesi ışık da bundan etkilenebiliyor. Sensörün önüne ışığın yapısını değiştiren bir katman geldiğinde yüz taraması eskisi kadar sağlıklı gerçekleşmeyebiliyor.

Ekran koruyucu seçerken buna dikkat edin

Yeni iPhone'un ekranını koruyacaksanız ilk bakacağınız şeylerden biri Face ID uyumluluğu olsun.

Optik olarak şeffaf ve ışığı bozmadan geçiren koruyucular bu açıdan en doğru tercih. Ancak ürünün iPhone 18 Pro veya iPhone 18 Pro Max ile uyumlu olması tek başına yeterli değil; Face ID uyumluluğunun ve şeffaflığının ayrıca belirtilmesine de bakmak gerekiyor.

Mat ve gizlilik (privacy) filtreli koruyucularda ise durum farklı. Bu tür kaplamalar, sensörün ihtiyaç duyduğu kızılötesi ışık desenini kırıp dağıttığı için Face ID'nin çalışmasını engelliyor. Bu nedenle uzmanlar, mat veya privacy koruyucular yerine yalnızca tamamen şeffaf koruyucuların tercih edilmesini öneriyor.

Kısacası yeni iPhone alırken ekran koruyucuyu sonradan düşünmeyin. Özellikle ekran altındaki Face ID nedeniyle bu kez koruyucunun yüzeyi de telefonun bir parçası hâline geliyor.