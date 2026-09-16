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Dacia Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Dacia, Eylül 2026 döneminde SUV, binek ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Dacia'nın Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Dacia Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Dacia, Eylül 2026 döneminde sıfır bir araç almayı düşünenlerin yakından takip ettiği markalardan biri. Dacia Sandero Stepway, Duster, Jogger ve Bigster gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerinin güncel fiyatlarının yanında kampanyalar ve indirimler de araçtırılıyor.

Sıfır Dacia sahibi olmak isteyenler açısından güncel liste fiyatlarının yanı sıra modellere özel indirimler ve kredi kampanyaları da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Dacia Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Dacia modellerinde kampanya var? İşte Dacia Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Dacia Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Dacia Sandero Stepway

Dacia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Dacia Sandero Stepway

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Sandero 1.460.000 TL -
Yeni Sandero Stepway 1.756.000 TL -
Yeni Logan 1.470.000 TL -
Yeni Jogger 1.650.000 TL -

Yeni Dacia Sandero Stepway Kampanyası: 1,59 Milyon TL ve 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Yeni Sandero Stepway'in 2026 model yılı Stepway Expression Eco-G 120 Auto versiyonu, Eylül ayına özel 1.590.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatla sunuluyor. Ayrıca bireysel müşterilere Dacia Finans üzerinden 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı bulunuyor. Aylık ödeme 33.333 TL olarak hesaplanıyor.

Kampanyalı fiyat nakit satın alım için geçerli. Finansman kampanyasının ise Maxxi Değer+ ve Dacia Kasko ürünleriyle birlikte geçerli olduğu belirtiliyor. Kampanya stoklarla sınırlı ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda uygulanıyor.

Yeni Dacia Logan Kampanyası: 1,34 Milyon TL ve 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Yeni Logan'ın 2026 model yılı Essential TCe 100 versiyonu için Eylül ayına özel 1.340.000 TL'den başlayan fiyat sunuluyor. Bunun yanında bireysel müşterilere 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı veriliyor. Finansman avantajından faydalanmak için Maxxi Değer+ ve Dacia Kasko şartları bulunuyor.

Kampanya stoklarla sınırlı ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar katılımcı Dacia Yetkili Satıcılarında geçerlidir.

Yeni Dacia Jogger Kampanyası: 1,564 Milyon TL ve 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Yeni Jogger'ın 2026 model yılı Extreme TCe 110 7 koltuklu versiyonu, Eylül ayında 1.564.000 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Bireysel müşteriler ayrıca 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

Kampanya 30 Eylül 2026 tarihine kadar, stoklarla sınırlı olarak katılımcı Dacia Yetkili Satıcılarında geçerlidir. Kampanya, Maxxi Değer+ ve Dacia Kasko ürünleriyle birlikte kullanılabilir.

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