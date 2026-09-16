Apple'ın büyük beklentilerle tanıttığı iPhone 18 Pro serisinin ön siparişleri, önceki yıllardaki hareketliliğin gerisinde kaldı.

Apple'ın her eylül ayında yaşanan iPhone hareketliliği bu yıl biraz daha sakin. iPhone 18 Pro ve Pro Max için ön siparişler beklenenden düşük seyrederken, teslimat süreleri de önceki yıllardaki kadar uzamıyor. Analist Jeff Pu'nun son raporu da yeni amiral gemilerine yönelik talebin şimdilik güçlü olmadığını gösteriyor.

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Peki ne oldu da her yıl büyük bir ilgiyle karşılanan yeni iPhone'lar bu kez aynı hareketliliği yaratmadı? Cevap için birkaç noktaya bakmak gerekiyor.

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iPhone 18 Pro için bekleme süreleri kısaldı

Yeni bir iPhone çıktığında stok bulmak kolay olmazdı. Özellikle Pro modellerinde teslimat tarihleri hızla ileri atılır, bazı modeller için haftalarca beklemek gerekirdi.

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Geçen yıl iPhone 17 Pro Max'te de benzer bir tablo vardı. Ön siparişlerin başlamasından yalnızca bir gün sonra bazı modellerde 3-4 haftalık bekleme süreleri oluşmuştu.

iPhone 18 Pro'da ise tablo daha sakin. 256 GB ve 512 GB modellerde 3-4 haftalık teslimat süreleri görülürken 1 TB kapasiteli Gümüş renkli modelleri beklemeden bulmak mümkün. Bordo renk ilgi görmeye devam ediyor ancak genel olarak stokların önceki yıllardaki kadar hızlı tükenmediği görülüyor.

iPhone 18 Pro'ya talep neden düştü?

[Buraya fiyat veya hayal kırıklığını yansıtan bir görsel gelecek]

Tahmin edersiniz ki fiyat, bu tablonun önemli nedenlerinden biri. Özellikle 2 TB kapasiteli modellerde fiyatın 2.499 dolara kadar çıkması, yeni iPhone'a geçiş kararını zorlaştırıyor.

Bir diğer konu ise yenilikler. iPhone 18 Pro serisi donanım tarafında çeşitli güncellemeler getiriyor ancak tasarımda büyük bir değişiklik yok. Ağırlığın da önceki nesillere göre yüksek olması, bazı kullanıcıların yükseltme kararını yeniden düşünmesine neden olabilir.

Bir de iPhone Duo var.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu için ekim ayı işaret ediliyor. Yeni bir telefon almayı düşünenler için birkaç hafta bekleyip katlanabilir modeli görmek daha cazip bir seçenek hâline gelebilir. Bu da iPhone 18 Pro'ya yönelik talebi etkileyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Apple hisselerinde de düşüş yaşandı

Ön siparişlerdeki yavaşlama Apple hisselerine de yansıdı. Talebe ilişkin endişelerin ardından Apple (AAPL) hisselerinde salı günü düşüş yaşandı.

Analist Jeff Pu'nun verdiği bir diğer bilgi ise üretim tarafıyla ilgili. Yeni değişken diyaframlı kameranın üretiminde yaşanan sorunlar nedeniyle iPhone 18 Pro ve Pro Max'in üretim hedefinin 72 milyon adede indirildiği belirtiliyor.

Apple için iPhone 18 Pro serisinin nasıl bir satış performansı göstereceğini önümüzdeki haftalar gösterecek. Özellikle iPhone Duo'nun piyasaya çıkmasıyla birlikte kullanıcıların tercihi kendini göstermiş olacak.