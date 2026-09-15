Toyota Yaklaşık 10 Bin Aracını Geri Çağırdı: İşte Sebebi!

Toyota, rejeneratif frenleme yazılımındaki hata nedeniyle güç kaybı riski taşıyan 10 bin C-HR EV modelini yetkili servislere geri çağırıyor.

Toyota, 2026 model C-HR EV kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir güvenlik adımı attı. Dünya genelinde yaklaşık 10.000 aracı kapsayan geri çağırmada, sürüş sırasında tekerleklere giden itiş gücünün aniden kesilmesine yol açabilecek bir yazılım problemi hedef alınıyor.

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Sorunun doğrudan batarya hücrelerinden veya motor yapısından değil, rejeneratif frenleme sistemini yöneten yazılımdan kaynaklandığı belirtildi.

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Rejeneratif frenleme hatasının nedeni

Geri çağırma bildirimine göre aksaklık, yüksek batarya doluluk oranına sahip araçlarda ve yoğun rejeneratif frenleme kullanımı esnasında tetikleniyor. Sürücü ayağını gazdan çektiğinde veya frene bastığında devreye giren enerji geri kazanım sistemi, yazılım hatası nedeniyle bataryaya limitlerin üzerinde yükleme yapıyor.

Aşırı şarj durumunu tespit eden elektrikli tahrik sistemi, kendisini korumaya almak adına aniden gücü kesiyor. Araç tamamen kapanmasa da seyir halindeyken itiş gücünü kaybetmesi, özellikle otoyol katılımlarında ve sollama manevralarında ciddi kaza riski doğuruyor.

e-TNGA platformunda da benzer sorunlar var

Sorunun çözümü için araçların Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yazılımının güncellenmesi gerekiyor. Toyota'nın bu işlemi uzaktan güncellemeyle yapıp yapmayacağı henüz kesinleşmediği için kullanıcıların şimdilik yetkili servis randevusu alması öneriliyor.

C-HR EV; Toyota bZ serisi, Lexus RZ ve Subaru Solterra ile aynı e-TNGA platformunu paylaşıyor. Bu platformu kullanan modeller daha önce de batarya kontrol yazılımları ve park halindeki 12 voltluk akü boşalma sorunlarıyla gündeme gelmişti.