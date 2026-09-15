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Elon Musk'tan Tepki Görecek Açıklama: "Ya Video Oyunu Oynarsınız Ya da Aptal Kalırsınız"

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Elon Musk'ın zekâyı artırdığını savunduğu video oyunları araştırması, düzenli oyuncuların bilişsel testlerde daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Elon Musk'tan Tepki Görecek Açıklama: "Ya Video Oyunu Oynarsınız Ya da Aptal Kalırsınız"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, video oyunları hakkındaki tartışmalı fikirlerine bir yenisini daha ekledi. Ailelerin yıllardır "vakit kaybı" olarak gördüğü oyunların insan zekâsını geliştirdiğini savunan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda insanlara iki seçenek sundu: "Ya video oyunu oynarsınız ya da aptal kalırsınız"

Musk’ın bu radikal yorumu, oyun oynamanın zihinsel beceriler üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırmaya yanıt olarak geldi.

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Elon Musk'tan Tepki Görecek Açıklama: "Ya Video Oyunu Oynarsınız Ya da Aptal Kalırsınız"
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Araştırmaya göre oyunlar bilişsel becerilerde 13 yıllık gençleşme sağlıyor

PLOS ONE dergisinde yayımlanan ve 923 katılımcının verilerini inceleyen araştırma, düzenli oyun oynayan kişilerin hafıza, mantık yürütme ve problem çözme gibi alanlardaki testlerde çok daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Haftada en az 5 saat oyun oynayan bireylerin bilişsel test performansları, kendilerinden ortalama 13,7 yaş daha genç insanlarla benzerlik gösterdi ancak araştırmacılar bu durumun beyni fiziksel olarak gençleştirmediğini, yalnızca test performansındaki yaş farkını temsil ettiğini ve kesin bir sebep-sonuç ilişkisinden ziyade güçlü bir bağlantıya işaret ettiğini belirtiyor.

Zihin için oyun, ruh sağlığı için egzersiz

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Çalışma aynı zamanda fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini de ele aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık egzersiz tavsiyelerine uyan kişilerin bilişsel test skorlarında belirgin bir artış görülmese de depresyon ve anksiyete belirtilerinin daha az olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, Musk'ın aksine sporu bırakıp sadece konsol başına geçmeyi önermiyor. Zihinsel performans için oyunların, ruh sağlığı ve psikolojik iyilik hali içinse egzersizin dengeli bir şekilde hayat dâhil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Oyunlar Elon Musk

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