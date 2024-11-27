Almanların Elinden Alınan Real Hipermarketler Nasıl Sansasyonel Bir İflasın Parçası Oldu?

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Bir zamanlar Türkiye'nin perakende devlerinden biri olan Real isimli marketler nereye kayboldu dersiniz? Bu içerikte, Real’in filmleri aratmayan bir sonla biten hikâyesini anlatıyoruz.

İlk olarak 1998 yılında Almanya merkezli olan Metro Grubu tarafından Türkiye’de faaliyete geçirilen Real, ülkemizde hipermarket konseptinin yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Büyük alanlı hipermarket konseptiyle, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış ve müşterilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Yıllar içinde şube sayısını arttıran Real, kendi markasını taşıyan özel ürünlerle de müşteri bağlılığını artırmayı hedeflemişti.

real

Kendisine sadık bir müşteri kitlesi elde edebilmek için kendi markasını çıkartmak gibi çeşitli stratejik hamleler yapmış ve bu süreç içerisinde şube sayısını da emin adımlarla fazlalaştırmayı amaçlamıştı.

Metro Grubu’nun gücünü de arkasına alan Real, 2007’de 12 mağazaya sahipti.

Ancak sektördeki hızlı rekabet ve değişen tüketici alışkanlıkları, Metro Grubuna işlerin göründüğü kadar kolay olmadığını göstermişti.

Bu sebeple Metro Grubu, hedeflediği mağaza sayısına ulaşamadığından dolayı Türkiye’den çekilmeye ve Almanya operasyonlarına odaklanmaya karar verdi.

real

2014 yılında Real, bu karar doğrultusunda Metro Grubu tarafından Hacı Duran Beğendik’e satıldı.

Türkiye’nin köklü perakende zincirlerinden birisi olan Beğendik, bu satın almayla ülke çapında genişlemeyi hedefliyordu.

Satın almadan önce Ankara, Kayseri gibi şehirlerde varlık gösteren Beğendik, Real’in İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerdeki mağazalarıyla ulusal ölçekte rekabet gücünü artırmayı planlasa da işler hiç beklediği gibi gitmeyecekti…

Beğendik Grubu, Real’in devasa operasyonlarını yönetmekte zorlandı ve ekonomik dalgalanmalar ve perakende sektöründeki yoğun rekabet şirketi zor durumda bıraktı.

beğendik

Şirketin büyüme süreci, artan borç yüküyle birlikte daha da yönetilemez bir hâl aldı ve 2016 yılına gelindiğinde Beğendik hem satın aldığı Real hem de kendi bünyesindeki diğer operasyonlar için borçlarını gerekçe göstererek iflas erteleme talebinde bulundu.

Ancak bu süreç herkes için oldukça zorlu geçmişti. Öyle ki, bu süreçte çalışanların maaşlarını ve tazminatlarını alamayarak en çok etkilenen taraf olduğu söyleniyordu.

Hatta, iflas sürecinde Real’in bilinçli bir şekilde zarara uğratıldığına dair iddialar bile ortaya atıldı.

Çalışanlar ve bazı hukukçular şirketin içinin boşaltıldığını ve iflasın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini savunarak durumu yargıya taşıdı.

Bu süreçte, işçiler hem Beğendik hem de Metro Grubu’nu da merkeze alan protestolar da düzenledi.

Her ne kadar işçiler daha sonrasında verdikleri hukuk mücadelesinde haklı bulunmuş olsa da belki de hiç unutamayacakları zorlu bir sürece maruz kalmışlardı.

Özetle, Beğendik’in Real Marketleri alışı, büyük umutlarla başlasa da kötü yönetim ve finansal zorluklar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanarak sadece kendisini değil çalışanlarını da zor durumda bırakan çarpıcı bir olay olarak hatırlanıyor.

Kaynak: Kadir Kuru

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