iPhone, Yeni Özelliğiyle Sahte Aramaları Engelleyebilecek

Spam çağrılar, ABD’de giderek artan bir sorun ve bu sorunun kısa bir sürede çözüleceğine dair herhangi bir belirti yok. Bu belirsizlikler sürerken Apple, sahte aramalar için birtakım özellikler geliştirerek bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.

Apple'ın bu ayın başlarında WWDC 2019 etkinliğinde duyurduğu yeni yazılımının, bilinmeyen ve spam aramaları engellemesi bekleniyor. Yeni özellik, iPhone’unuzdaki Kişiler, Posta ve Mesajlar uygulamasında bulunmayan telefon numaralarından gelen aramaları filtrelemek için Siri’yi kullanıyor ve bu sayede sahte aramalar engelleniyor.

Bahsi geçen özellik, varsayılan olarak gelmiyor ve kullanıcıların bu özelliği Ayarlar menüsüne girerek etkinleştirmesi gerekiyor. iOS 13’te Ayarlar menüsünden Telefon seçeneğine girip oradan da 'Bilinmeyen arayanları sessize al' kısmını etkinleştirmek yeterli.

Apple'ın Mesajlar uygulamasında referans gösterilmeyen Facebook Messenger, Slack veya WhatsApp gibi üçüncü taraf bir hizmette belirtilen telefon numarası varsa iPhone'unuz bu numaraları algılayarak engellemeyecek. Aynı durum, Apple Mail uygulamasıyla bağlantılı olmayan hesaplarınızdan birine gönderilen bir e-posta için de geçerli.

Spam çağrıları azaltmaya çalışan tek şirket Apple değil. Geçen yıl Google, Pixel 3 için spam aramaları görüntüleyebilen ve onları filtreleyen bir özellik duyurmuştu.