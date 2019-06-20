Apple'ın İnce Detaylara Önem Verdiğini Gösteren 12 Özellik

Teknoloji devi Apple'ın ince detaylara inanılmaz derecede önem verdiğini gösteren 12 farklı özelliğini sizler için derledik.

Teknoloji üreticileri, en iyi olmak için birbirleriyle yarışmaya devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple da akıllı telefon, tabletleri, PC'leri, dizüstü bilgisayarları, giyilebilir teknoloji ürünleriyle teknoloji piyasasının önde gelen isimlerinden. Her ne kadar bazı özellikler açısından geri kaldıkları düşünülse de Apple, belli stratejik planlar gereğince bu yenilikleri yavaş yavaş kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Apple'ın diğer teknoloji şirketlerinden belki de en büyük farkı, ince detaylara çok ciddi anlamda önem vermesi. Bu detaylar akıllı telefonlarda, MacBook'larda, işletim sistemlerinde ve akıllı saatlerde ve hatta Apple'ın binalarında bile görmek mümkün. Apple'ın bu ince ama kimi zaman da kullanışlı detayları önemsemesinin altında ise bir nedenden çok bir kişi yatıyor. Bu kişi, tahmin edebileceğiniz gibi Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs'tan başkası değil. Steve Jobs, daima ürünlerini diğer şirketlerin benzer ürünlerinden farklı kılmak istiyordu. Bu yüzden de daima buna odaklı çalışıyordu. Steve Jobs'ın etkileri bugün hala Apple ürünleri üzerinde görülebiliyor.

Gelin Apple'ın ince detaylara inanılmaz seviyede önem verdiğini gösteren 12 özelliğine yakından bakalım.

iSight Kameralarda Kullanılan Gizli Mıknatıslar

Apple'ın iSight kameraları geçmiş dönemlerde de bulunuyordu. Ancak bugün olduğu gibi Macbook ya da iPhone'ların üzerinde yerleşik olarak değildi. Apple bu kameraların bilgisayarların monitörlerine yapışması için mıknatıslar kullanıyordu. Bu mıknatıslar kullanıcılar için hem büyük bir kolaylık yaratıyordu hem de bu özellik o zamanlar Apple'ın ciddi anlamda rakiplerine göre bir kaç adım önde olduğunu düşündürüyordu.

MacBook'larda da Bulunan Siri'nin Sizi Dinlemek İçin Fan Hızını Düşürmesi

Akıllı asistanların ortaya çıkmasıyla birlikte pek çok kullanıcı bu hizmeti kullanmayı tercih ediyor. Ancak akıllı asistanların ihtiyaçları ne kadar karşıladığı ise hala büyük bir tartışma konusu. Apple'ın bu konuda da bir fikri vardı. Macbook'larda da kullanılabilen akıllı asistan Siri'yi aktif ederseniz, dizüstü bilgisayarınızın fan hızının otomatik olarak azaldığını göreceksiniz. Bunun neden Siri'nin sizi daha iyi duymasını sağlamak.

Apple Watch'ların Çiçekli Duvar Kağıtları

Eğer bir Apple Watch'unuz varsa, çiçekli bir arka plan oluşturabilirsiniz. Ancak seçtiğiniz bu arka planın nasıl oluşturulduğunu hiç düşündünüz mü? Pek çok kullanıcı bunun bir bilgisayar efekti olduğunu düşünebilir ancak bu doğru değildir. Apple bu görüntüleri elde edebilmek için çiçeklerin gerçek sürecini saatlerce kayıt altına aldı. Bu görüntülerin oluşturulabilmesi için 24 binden fazla kayıt yapıldı ve bu kayıtların en uzunu 285 saat sürdü. Apple Watch demişken, hemen bu akıllı saatlerle ilgili bir özelliği daha sunalım.

Apple Watch'larda Bulunan ve Gezegenleri Gösteren Duvar Kağıdı

Çiçeklerden hoşlanmayan ya da astronomiyle ilgilenen Apple Watch sahipleri, yukarıda bulunan görüntüyü akıllı saatlerinin arka planı olarak belirleyebilirler. Bu görüntü de tam olarak gezegenlerin güneşe göre olan konumlarını gösteriyor. Yani bu duvar kağıdında değişiklik gösteren konumlar, gezegenlerin o anki pozisyonlarını ortaya koyuyor.

Detaylı Parmak İzi Tanımlama Menüsü

Apple'ın dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de detaylı parmak izi okuyucu ayarlamaları. Bu ayarlar sayesinde parmaklarınıza isimler verebileceğiniz gibi menü içerisinde parmağınızı okuttuğunuz zaman bunun kaydedilmiş hangi parmak olduğu otomatik olarak gösterir. Bununla birlikte eğer elleriniz ıslakken telefonunuza çok fazla dokunuyorsanız, parmağınızın ıslak halini de kaydedebilirsiniz. Bu sayede parmaklarınız ıslanmış bile olsa ekran kilidiniz açılmaya devam edecektir.

Yarım Faviconlar

Apple Safari tarayıcısının eski sürümlerinde, sık kullanılanlara eklediğiniz internet sitelerine girdiğiniz zaman site URL'sinin sol kısmında bir Apple logosu gösteriyordu. Favicon olarak adlandırılan bu görsel, Steve Jobs'ın ölüm yıl dönümünde yarım olarak görünüyordu. Bunun sebebi herhangi bir hata değildi. Apple bu durumu bilerek yapıyordu ve Steve Jobs'a olan saygısını gösteriyordu. Safari'nin son sürümlerinde bu özellik kaldırıldı.

MacBook'ların Tek Parmakla Açılabilmesi

Yıllar önce dizüstü bilgisayarların ekranlarını açmak için kilitlerini kaldırmak gerekiyordu. Bugün pek çok dizüstü bilgisayarın batarya kısmının çıkarılması için bulunan tırnaklar, eskiden ekranlarda da vardı. Ancak Apple bu konuda daima rahat davranıyor. Macbook'ları tek bir parmağınızla açmanızı sağlayan tasarım, Apple'ın detaycılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

iOS 6'da Bulunan Sanal Yansımalar Özelliği

iOS 6'da bulunan bu özellik, güneşe tuttuğunuz iPhone'unuzun oluşturacağı gölgelere benzer şekilde çalışıyordu. Telefonunuzu eğdiğiniz zaman ses ve parlaklık çubukları da bu doğrultuda değişen yansımalar oluşturuyordu.

iPadOS ile Hayatımıza Girecek Olan Parmak Hareketleri

Apple, bu ayın başında düzenlediği WWDC 2019 etkinliklerinde tabletleri için hazırladığı iPadOS işletim sistemini de tanıttı. Bu işletim sisteminin sahip olduğu bir özellik ise kullanıcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak. Üç parmağınızlar bir metni sıkıştırmaya çalışırsanız, bu metni otomatik olarak kopyalayacaksınız. Sonra istediğiniz bir yere yapıştırmak için de yine üç parmağınızı dışa doğru hareket ettirmeniz gerekiyor.

Rahatsız Etmeyin Özelliği Aktifleştirildiğinde Ortaya Çıkan Animasyon

Rahatsız etmeyin özelliği, sadece Apple'a ait olan bir özellik değil ancak pek çok kullanıcı bu özelliği seviyor. Rahatsız edilmek istemediği zaman aktif edilen bu özellik kişiselleştirilebiliyor. Bununla birlikte eğer iPhone ya da bir iPad üzerinden bu özelliği aktifleştirirseniz, simgede bulunan ayın ufak bir animasyonunu göreceksiniz. Gereksiz bulabilirsiniz ancak bu özellik de Apple'ın detaylara verdiği önemi gösteriyor.

CapsLock Tuşuna Uzun Süre Basılmadığı Zaman Aktif Olmaması

Eğer bir MacBook Air veya MacBook Pro sahibiyseniz bu durumu çok iyi bilirsiniz. Harfleri büyük hale çevirmek için CapsLock tuşuna basılı tutmanız gerekir. Bu önemsizmiş gibi görünse de aslında fazlasıyla yararlıdır. Bunun nedeni Apple'ın, kullanıcıların yanlışlıkla basarak tuşları istemsizce büyük harfe çevirmelerinin önüne geçmek istemesi.

Apple Park'ın Etkileyici Cam Koruma Tasarımı

Apple'ın 2017 yılında tamamladığı Kaliforniya'da bulunan genel merkezinin yapım süreci, neredeyse tüm detaylar düşünülerek geçti. Bu olağanüstü binanın yapımında, camların yağmurdan ıslanmaması için eğimli bir yapıya sahip olan koruyucu paneller eklendi. Bu paneller binanın camlarına yağmur damlalarının gelmesini ve camların kirlenmesini engelliyor.