X’ten Yeni Özellik: Başkalarının Videolarını Kesip Paylaşarak Para Kazanabileceksiniz!

X, içerik üreticilerinin etkileşimini artırmak ve izlenmelerden gelir elde etmelerini sağlamak için kendi video kesit alma aracını kullanıma sundu.

X, son birkaç yıldır içerik üreticileri için daha cazip bir merkez hâline gelmek amacıyla çeşitli yenilikler sunuyor.

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Platformun sosyal medya yeteneklerini bünyesine çekmek için attığı en yeni adım ise kendi video kesit alma aracı oldu. Uzun videoların TikTok tarzı kısa ve dikkat çekici parçalara bölünerek paylaşılmasını sağlayan bu yöntem, maksimum izlenme ve reklam geliri elde etmenin temel yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Kesit alma aracı nasıl çalışıyor?

X tarafından duyurulan yeni araç, kullanıcıların platformdan ayrılmadan videoları kırpıp düzenlemesine ve doğrudan paylaşmasına olanak tanıyor.

Platformun paylaştığı bilgilere göre oluşturulan her kesitte, orijinal videoya bağlantı veren bir "Şuradan kesit" (Clip from) etiketi yer alıyor. Bu sayede X kullanıcıları, videonun asıl sahibi ve diğer içerikleri hakkında daha fazla bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

İçerik üreticileri için yeni gelir kapısı

Yeni özellik sadece paylaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda finansal bir teşvik de sunuyor. X, hem orijinal içerik üreticilerinin hem de kesitleri hazırlayan kullanıcıların, platformun ödül programı olan "Orijinal İçerik Ödülleri" kapsamında izlenmelerden gelir elde edebileceğini açıkladı ancak bu programdan yalnızca belirli kriterleri karşılayan üreticiler yararlanabiliyor ve ödemeler izleyici etkileşimine göre yapılıyor.