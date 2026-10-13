iPhone Duo Almayı Düşünüyorsanız Elinizi Çabuk Tutmanız Gerekecek

Üretimdeki %60 verim kısıtı nedeniyle iPhone Duo stokları tükenme riski taşırken, Apple'ın "Get Ready" ön hazırlık ekranı açıldı.

Apple, iPhone Duo için "Get Ready" yapılandırma ekranını bu sabah erişime açtı. Foxconn montaj hatlarındaki üretim verimliliğinin yalnızca %60 seviyelerinde kaldığı bildirilirken, 16 Ekim Cuma günü başlayacak asıl ön siparişler öncesinde sunulan bu dört günlük hazırlık penceresi, cihazı ilk gün teslim almak isteyen kullanıcılar için kritik bir avantaja dönüştü.

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İşlemlerini önceden tamamlamayan alıcılar, stokların dakikalar içinde tükenmesi riskiyle doğrudan karşı karşıya kalacak.

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iPhone Duo'ya çıkışında erişmek çok zor olacak

Foxconn montaj hatlarındaki üretim verimliliğinin Apple'ın katı kalite standartları nedeniyle yaklaşık %60 düzeyinde seyretmesi, iPhone Duo tedarikinde ciddi bir darboğaza yol açıyor. Samsung Display tarafındaki esnek OLED panel gecikmelerinin yanı sıra, 100'ü aşkın Grade 5 titanyum parçadan oluşan karmaşık menteşe mekanizmasının seri üretim zorluğu, hatların tam kapasiteye ulaşmasını 6 ay ile 1 yıl kadar geciktiriyor.

Bu durum, Apple'ın yıllık Pro modellerinde gördüğü 20-30 milyonluk üretim hacmine kıyasla iPhone Duo stoklarını 2026 yılı için yalnızca 6 ila 8 milyon üniteyle sınırlıyor.

"Get Ready" süreci doğrudan bir cihaz rezervasyonu sağlamasa da renk, depolama, ödeme ve teslimat tercihlerinin önceden kaydedilmesini sağlayarak cuma günü başlayacak ön sipariş anında tek tıkla satın alma imkânı sunuyor. Kısıtlı ilk parti stoğu nedeniyle dakikalar içinde haftalarca sürecek teslimat ertelemelerinin yaşanması beklenirken, cuma sabahı işlemleri sıfırdan yapmaya çalışan alıcıların ilk gün teslimat şansını kaybetmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.