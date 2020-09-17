Bir TikTok videosunda gün yüzüne çıkan yeni iPhone hilesi, Notlar üzerinden gizli mesajlaşmaya olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde özellikle acil durumlarda gizli mesajlaşmalar yapılabiliyor.

Bir TikTok kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda iPhone’da gizli bir şekilde mesaj gönderilmesini sağlayan bir hileyi gözler önüne serdi. Telefonda yer alan Notlar kısmı sayesinde arkadaşınızla paylaşabileceğiniz gizli mesajlar, özellikle acil durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor.

TikTok’ta “Kaansanity” ismiyle bir video paylaşan Aakaanksh Autade, bu videosunda iPhone’un Notlar kısmından nasıl mesajlaşılabileceğini detaylarıyla anlattı. Paylaşılan video, 5 milyon beğeni ve 33 milyon izlenme alarak trendlere girerken Autade, gerçekleştirdiği işlemi adım adım anlattı.

iPhone’unuzla nasıl gizli olarak mesajlaşabilirsiniz?

İstediğiniz kişiyle gizlice mesajlaşmak için öncelikle iPhone’unuzdaki “Notlar” uygulamasını açın ve içine bir şeyler yazın.

Daha sonrasında üst kısımda yer alan “paylaş” butonuna tıklayın.

Burada çıkan pencereden istediğiniz arkadaşınıza bu Notlar sayfasını gönderin.

Bu nota kimi eklemek istiyorsanız onu seçtikten sonra mesajlarınızı gizli olarak yürütebilirsiniz.

Eğer mesajlarınızın daha güvenli bir şekilde tutulmasını istiyorsanız, paylaştığınız bu notu kilitleyebilirsiniz.

Bu özellik ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Özelliği TikTok üzerinden paylaştığı videoyla duyuran Autade, BuzzFeed’e yaptığı bir açıklamada, “Bu videoyu, bana ulaşıp bazı uygulama ve mesajları gizlemenin bir yolu olup olmadığını soran aile içi şiddet mağdurları için hazırladım” dedi. “Mevcut iOS sürümlerinde mesajları kilitlemek mümkün değil” diyen Autade, “Bu yüzden bir araştırma yaptım ve sonunda Notlar özelliğine rastladım” şeklinde açıklama yaptı.

Bu uygulamanın genellikle alışveriş listelerini paylaşmak için kullanıldığını, ancak özellikle tehlikeli durumlarda yardım istemek için arkadaşlara gizlice mesaj göndermenin bir yolu olabileceğini söyleyen Autade, iPhone kullanıcıları için sağlam bir alternatifin önerisini vermiş gibi görünüyor. Peki sizler bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle acil durumlarda fark yaratabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.