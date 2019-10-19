5 Adımda iPhone'unuzu Nasıl Siyah-Beyaz Yapabilirsiniz?

Gece ekrana bakmaktan gözü yorulana veya telefonunda yeni bir görünüm katmak isteyen kullanıcılarımıza yeni bir rehber hazırladık. Bu rehber sayesinde iPhone telefonunuzu siyah-beyaz moda dönüştürebilirsiniz.

Kullandığınız iPhone telefonların belki de kendini en sevdirici tarafı parlak ve canlı bir arayüze sahip olmasıdır. Fakat bu durum bazılarımız için rahatsızlık verici olabiliyor. Tabii ki bu durum için basit bir çözüm bulunuyor: Telefonu tamamen siyah-beyaz hale getirmek.

Bu yöntem, beş basit adımla yapılabilen bir şeydir. Ayrıca telefonu siyah-beyaz temaya getirmek için sadece rahatsız olmanız gerekmiyor. Telefonunuzu siyah-beyaz yapmak, gözleriniz için de rahatlatıcı olabilir. İşte iPhone’unuzu siyah-beyaz yapmanızı sağlayan beş basit adım:

1. Öncelikle iPhone’unuzun Ayarlar sayfasını açın

2. Daha sonra ‘Erişilebilirlik’ seçeneğine girin

3. Bu sayfada ‘Büyütme’ seçeneğine basıyorsunuz.

4. Ardından ‘Büyütme’ seçeneğini aktifleştiriyorsunuz.

5. Son olarak aynı sayfadaki ‘Büyütme Filtresi’ seçeneğine basıp karşınıza gelen sayfadan ‘Gri Tonlu’ seçeneğini seçin. Telefonunuz siyah-beyaza döndü bile!

Eğer telefonunuzu tekrar renkli yapmak istiyorsanız adımları tersten uygulamanıza gerek yok. Ekrana üç parmağınızla iki kere dokunduğunuzda karşınıza Büyütme seçenekleri çıkacaktır. Buradan ‘Filtre Seç’ seçeneğine basıp ‘Yok’ seçeneğini işaretlerseniz telefonunuz eski haline gelecektir.