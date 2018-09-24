  • iPhone Xs Max, Çizilme Testinde Sınıfta Kaldı

iPhone Xs Max, Çizilme Testinde Sınıfta Kaldı

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JerryRigEverything, iPhone Xs Max'i çizilme testine soktu ve sonuçların iPhone X'dan pek de farklı olmaması bir miktar hayal kırıklığı yarattı.

Apple, her yıl olduğu gibi yeni iPhone modelini yaklaşık iki hafta kadar önce tanıttı. Yine her yıl olduğu gibi JerryRigEverything, 2018 model iPhone Xs Max’i dayanıklılık testi için işkence masasına yatırdı.
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Apple, 2018 model iPhone’larda pek çok farklı geliştirme gerçekleştirdi. Fakat JerryRigEverything’e göre dayanıklılık, bu geliştirmelerin içinde yer almıyor. iPhone Xs Max, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X ile aynı seviyede çizilme hassasiyetine sahip.

Apple’ın son derece iddialı olduğu kamera koruyucu cam ve paslanmaz çelik çerçeveler de ne yazık ki beklenilen sağlamlığı tam olarak sunmuyor. Bir başka deyiş ile önceliğiniz dayanıklılık ise iPhone Xs Max beklentilerinizi tam olara karşılamayabilir.
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JerryRigEverything’in iPhone Xs Max çizilme testi videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca Webtekno Usulü iPhone Xs Max testi için de önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/apple-iphone-xs-max-durability-test-more-of-the-same_id109147
Etiketler: iphone xs max
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