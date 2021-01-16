WhatsApp, Kiminle Ne Zaman Konuştuğumuzu Bilecek

WhatsApp tarafından son günlerde gündemden düşmeyen yeni gizlilik ilkelerine dair yapılan tüm açıklamalara rağmen uzmanlar, uygulamayı bırakıp Signal gibi alternatiflere geçiş yapılması gerektiğini söylemeye devam ediyor. Uzmanlara göre WhatsApp, mesajların içeriklerine erişemese de aldığı yeni izinle birlikte kiminle, ne zaman konuştuğumuz bilgisine erişebilecek.

WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri ve veri paylaşımları için izin istediği bildirim, kullanıcılara gönderilmeye başlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Kullanıcıların uygulamayı kullanabilmek için kabul etmek zorunda bırakıldıkları bu yeni sözleşme, özellikle mesajlaşmalara dair erişim iznini de içermesi sebebi ile büyük yankı uyandırdı.

Uygulama kullanıcılarından gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Facebook, güncellemenin mesajlaşmaların içeriklerine erişilmesini sağlamayacağını, kullanıcıların mesajlarının gizli kalmaya devam edeceğini söyledi. Ancak ne yazık ki bu açıklama da kullanıcıların WhatsApp'ı terk etmesine engel olmadı. WhatsApp kullanıcıları, Signal ve Telegram gibi alternatiflere geçiş yapmaya devam etti.

Mesajlara ulaşılamayacağı doğru ancak kiminle, ne zaman ve nerede mesajlaşıldığı bilgisine erişilebilecek:

Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar ise WhatsApp'ın mesaj içeriklerine erişemeyeceği bilgisinin doğru olduğunu söylüyor ve ekliyor; bu yine de uygulamayı kullanmaya devam etmemiz için yeterli değil, çünkü WhatsApp kiminle, ne zaman ve nerede mesajlaştığımız bilgilerine erişebilecek ve bunları Facebook ile paylaşabilecek.

Özellikle Elon Musk'ın 'Signal kullanın' dediği tweet sonrası en çok indirilen uygulamalar arasında giren Signal, pek çok uzman tarafından da gizliliğe en çok önem veren uygulama olarak öne çıkarılıyor. Surrey Üniversitesi'nden bir bilgisayar bilimci olan Alan Woodword, uzun yıllardır WhatsApp yerine Signal tercih ettiğini belirtiyor.

Woodword, WhatsApp'ın bu yeni gizlilik anlaşması ile ilgili şaşırdığını da bildiriyor ve hatırlatıyor; Facebook 2014 yılında WhatsApp'ı satın aldığında bu uygulama üzerinden veri toplamayacağını açıklamıştı.