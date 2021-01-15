Gizlilik ilkeleri ile son bir haftadır hem Türkiye hem de dünya gündemini meşgul eden Facebook'un mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geri adımın ilk sinyalini veren bir açıklama yapıldı. Gizlilik bildirimini kabul etmeyenlerin hesapları daha ileri bir tarihte silinecek.

Facebook'un yeni gizlilik kararlarına ilişkin ilk somut adımları attığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gönderdiği bildirim, uzun süredir gündemde. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için kabul edilmesi zorunlu olan bildirime göre, kabul etmeyenlerin hesapları 8 Şubat 2021 tarihinde silinecekti.

WhatsApp, söz konusu kararına ilişkin dünya çapında artan veri güvenliği endişelerini gidermek adına, hesapların silineceği tarihi 15 Mayıs 2021'e erteledi. Bir süredir mesajların Facebook tarafından okunmadığını ve üçüncü taraflarla paylaşılmadığını dile getiren platform, belirlenen yeni tarihe dek gizlilik bildirimi nedeni ile oluşan bilgi kirliliğini gidermeye çalışacak.

Geri adım yok, bildirimi kabul etmek hala zorunlu, sadece hesapların silineceği tarih ertelendi:

Sosyal medyada veya ana akım medyada WhatsApp'ın geri adım attığına dair başlıklar ve haberler yer alıyor. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp, resmi açıklamasında yapılan ertelemenin sebebi olarak daha şeffaf iletişim çalışması yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

WhatsApp'ın "Son Güncellememiz Hakkkında Daha Fazla Zaman Tanıyoruz" başlıklı resmi açıklama metni şu şekilde:

Pek çok kişiden son güncellememiz hakkında ne kadar kafa karışıklığı yaşandığını duyduk. Endişe yaratan birçok yanlış bilgi var. Herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.

WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildii: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu da kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir. Böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Ayrıca paylaşılan konumlarınızı da göremeyiz ve kişilerinizi de Facebook ile paylaşmayız.

Son bildirimimiz ile birlikte bunların hiçbiri değişmiyor. Aksine son güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor. Verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemlidir. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma politikamızı esnetmiyor.

İnsanların şartları incelemeleri ve kabul etmelerinin için belirlediğimiz tarihi ileri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri gidermek için daha çok şey yapacağız. Ardından iş odaklı yeni mesajlaşma seçeneklerinin sunulacağı 15 Mayıs'a dek, politikamızı insanlara aşama aşama aktaracağız ki onlar da uygun adımda inceleyebilsinler.

WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanların uçtan uca şifreleme standardına kavuşmasına yardımcı oldu. Bu güvenlik teknolojisini şimdi de gelecekte de savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan, gerçeklerin yayılmasına ve asılsız söylentileri durdurmasına yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. WhatsApp'ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz.