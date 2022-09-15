İskoçya'ya Meteor Düştü: İşte Korku Dolu Anlar [Video]

İskoçya ve Birleşik Krallık'ta pek çok kişi, atmosfere çok hızlı bir giriş yapan 'devasa' bir cisimle karşılaştı. Cismin meteor olduğu düşünülürken, tam olarak ne olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Gezegenimiz, her gün irili ufaklı yüzlerce gök cismine hedef olmaya devam ederken bunların büyükleri ise gözle görülebilir korkutucu bir manzara oluşturuyor. Bunlardan en yenisi, son olarak İskoçya ve İngiltere’nin kuzeyindeki bölgelerde görüldü.

İki ülkede yaşayan yüzlerce kişi, gece saatlerinde korkutucu bir manzarayla karşılaştı. Büyük bir meteorun Dünya’ya düştüğü anlara tanıklık ettiler. İskoçya’da pek çok kişi, meteorun atmosfere girmesinin ve ses bariyerini aşmasının etkisiyle büyük bir patlama sesi duyduğunu da paylaştı. Meteor, vatandaşların telefonlarından ve güvenlik kameralarından şu şekilde çekildi:

Meteorun Dünya'ya düşme anları:

Meteorların düşüşünü özel kameralarla tespit etmeyi amaçlayan Birleşik Krallık Meteor Ağı grubu, görülen objenin araştırılmakta olduğunu açıkladı. Grup, objenin bir meteor mu yoksa uzay çöpü mü olduğunu henüz incelediklerini paylaştı. Öte yandan objenin nereye düştüğü henüz açıklanmadı. Pek çok vatandaş ise gördüğü bu şeyin, daha önce gördükleri her şeyden büyük olduğunu paylaştı.