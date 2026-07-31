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İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor! Yaş Sınırı Değişti

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UKOME kararıyla İstanbul'da taksi olarak kullanılabilecek araçların ilk alım ve kullanım yaş şartlarında esnetilmeye gidildi.

İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor! Yaş Sınırı Değişti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni kararla birlikte taksi filolarında kullanılan ve kullanılacak araç şartlarında önemli güncellemeler yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, yerlilik katkı oranı %50’nin üzerinde yer alan otomobiller için ilk alım yaş sınırı değiştirildi.

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Eski sınır olan 0-2 yaş, artık 0-5 yaş aralığına genişletildi. Yerlilik oranı %50’den az olan ithal nitelikteki araçlarda ise daha önce uygulanan "0 km" şartı esnetilerek ilk alım yaşı 0-3 yaş olarak revize edildi.

İçerikten Görseller

İstanbul'da Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor! Yaş Sınırı Değişti
taks

Egea sonrası dönem

taks

Son dönemde Tofaş tarafından üretimi sonlandırılan Fiat Egea modellerinin ardından taksici esnafının araç erişiminde yaşadığı zorluklar bu kararın alınmasında ana etkenlerden biri oldu. Karar kapsamında yerlilik katkı oranı %50'den fazla olan Fiat Egea Sedan, Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla 1.5 benzinli modelleri esnafın tercih edebileceği öncelikli seçenekler arasında yer alıyor. Böylece Toyota Corolla 1.5 benzinli seçeneği de sürece dahil edilmiş oldu.

Yerlilik oranı %50’nin altında kalan Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic ve Citroen C4x gibi modeller ise 0-3 yaş aralığında olmaları şartıyla filolarda kullanılabilecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetimi, artan maliyetler ve Egea üretiminin durması nedeniyle taksici esnafının yeni araç bulmakta zorlandığını, bu yaş esnetme kararının piyasayı ve esnafı bir nebze olsun rahatlatacağını ifade etti. Sektör yetkilileri ayrıca İstanbul’daki taksi filosunun gelecekte elektrikli araçlara dönüştürülmesine yönelik fizibilite ve altyapı çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti.

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YORUMLAR

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Anıl Bingül 9 saat önce
clickbait bir başlık olmuş, yakışmadı
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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