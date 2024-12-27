740 kilometre uzunluğunda olan ve Alpler’de yer alan, iki ülkenin de batıdan doğuya doğru uzanan İtalya ve İsviçre sınırı, yüksek dağlarla belirlenmiş, oldukça önemli bir konumdadır. Ancak bu sınır hakkında göz ardı edilen bir gerçek var…

İtalya ve İsviçre’yi birbirine bağlayan sınır noktasının, geçtiğimiz yıllarda değiştirilmesi kararı alındı. Son zamanlarda ise bu konu yeniden gündeme getirildi.

Bakın İtalya ve İsviçre sınırı, bile isteye neden değiştiriliyormuş!

2023’te, İsviçre ve İtalya arasında, doğal sınırların değişeceğine dair bir anlaşma yapılmıştı.

2023’ün mayıs ayında imzalanan bu anlaşmaya göre sınır çizgileri yakın bir zamanda değiştirilecek. Sebebi ise aslında hepimizi yakından ilgilendiren iklim değişikliği. Pek fazla ciddiye alınmasa da iklim değişikliği, dünyanın her yerinde büyük bir sorun olarak ilerlemeye devam ediyor. Üstelik yalnızca hava sıcaklıklarını ve deniz seviyelerini değil, coğrafi sınırları da olumsuz etkiliyor.

Bu etki altına giren ülkelerden de İtalya ve İsviçre nasibini almış durumda. İsviçre hükûmetinin açıklamasına göre, Alp Dağları’ndaki sınırın büyük bir kısmı, doğal olarak kar ve buzul alanlarıyla belirleniyordu.

Yüksek dağlarda buzulların erimesiyle bu doğal unsurlar da kayboluyor.

Bu durum da doğal olarak ulusal sınırları yeniden tanımlamak zorunda bırakıyor. Özellikle Matterhorn Dağı’nın eteklerinde eriyen buzullar, sınır çizgilerini çok önceden kaydırmaya başladı. Normalde buzulların en yüksek noktalarındaki sırtlar, iki ülke arasında doğal bir sınır oluşturuyordu. Ancak eriyen buzullar karşısında bu sınırı da yeniden tanımlamak gerekiyor.

2006’da benzer bir senaryo Avusturya ve İtalya arasında yaşandığında, yine benzer şekilde sınır değişikliği anlaşmasına gidilmişti.

Sınır bölgelerindeki ekonomik ilişkiler de yeniden şekillenecek.

Normalde, İsviçre’nin Zermatt gibi ünlü kayak merkezleri, İtalya ile paylaşılan kayak alanlarına bağlıydı. Buralar, her iki ülkenin ekonomileri için de kritik öneme sahip. İsviçre ve İtalya arasındaki sınırın değişmesi, sadece turizm açısından değil; sınır ötesi iş birliği ve kaynak yönetimi açısından da önemli sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Tabii bu erime, bölgede yaşanabilecek doğal afet riskini de beraberinde getiriyor. Bunun için bazı yenilikçi projeler, erimeye karşı çözüm olarak denenebilir.

İsviçve ve İtalya arasındaki sınırın değiştirilmesi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğrudan etkilerinden yalnızca birisi. Bu değişim, yalnızca coğrafi bir değişim değil; ekonomik, kültürel ve coğrafi olarak da bir değişim anlamına geliyor. Bu da tüm Dünya’yı etkileyecek bir krizin doğmasının sadece başlangıcı…

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