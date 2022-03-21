İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından düzenlenen Robot Olimpiyatları, 24-25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) Türkiye’nin en büyük robot etkinliği olarak da biliniyor. Etkinlik, robotik alanında çalışma yapan öğrencileri, akademisyenler ve endüstri temsilcileri ile yan yana getirirken robotik alanındaki çalışmaların incelenip sorgulandığı bir oluşum olarak dikkat çekiyor.

Etkinlik kapsamında yerli ve yabancı akademisyenler, sanayi katılımcıları ve deneyimli öğrenciler tarafından seminerler, söyleşiler, paneller ve sergiler düzenlenecek. Tabii ki İTÜRO’nun vazgeçilmesi olan robot yarışmaları da bu seminerlerle birlikte düzenlenecek.

8 farklı kategoride yarışma düzenlenecek

Otonom İHA’ların yarıştığı Fanuc Drone, iki farklı robotun haberleşmesine dayalı olan ROBO Senaryo, Lojistik ve Otonom Sürüşe dayalı olan Trafik, Merdiven Çıkma, Çizgi İzleyen Robot, Mikro Sumo, Renk Seçen ve İnşaat kategorilerinde yarışacak olan robotların sahipleri, toplamda 81.000 TL’lik ödülün sahibi olmaya hak kazanacak.

Yarışmaya ek olarak İTÜRO’da bir de Metaverse Paneli düzenlenecek. Düzenlenen bu panelde TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Dr. Bilgehan Baykal, İletişim Uzmanı Tolga Yücel konuşmacı olarak yer alacak.

Dünyaca ünlü Boston Dynamics şirketinin meşhur robot köpeği Spot da İTÜRO 2022’de ziyaretçilerle buluşacak.

Eğer sizde 24-25-26 Mart’ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek İTÜRO hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinlik takvimini öğrenmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.