İzmir'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

Daha bundan birkaç ay önce gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6,9 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından bu gece saatlerinde bir deprem daha gerçekleşti. AFAD'ın 4,5, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4,7 olarak açıkladığı İzmir Seferihisar merkezli deprem, kısa sürede panik yarattı.

Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre Ege Denizi'nde 15,5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin öncesinde ve sonrasında pek çok artçı da yaşandı. Bu artçılar arasında 3,9 ve 3,6 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti.

AFAD'ın ilk açıklaması olumlu yönde

İzmir'deki deprem hakkında bir açıklama yapan AFAD, "Geçmiş olsun İzmir. Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlk bulgulara göre şu anda can ve mal kaybının olmadığı görülüyor. Umarız bu depremin ardından daha büyük bir depremle karşılaşmayız. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.