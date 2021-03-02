Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Çin'in en zengin iş insanı unvanını kaybetti. Hurun Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı küresel çaptaki araştırmaya göre Ma, artık Çin'in en zengin dördüncü iş insanı.

Geçtiğimiz aylarda çok konuşulan konulardan bir tanesi, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma idi. Bunun nedeniyse Ma'nın hükümeti eleştiren açıklamalar yapmasından sonra ortadan kaybolmasıydı. Uzunca bir süre boyunca ortalıkta görünmeyen Çinli milyarder ile komplo teorileri konuşurken bir video paylaşılmış ve Ma'nın en azından hayatta olduğu izlenimi uyandırılmıştı. Ancak söz konusu video, büyük bir kesmi tatmin etmedi ve bu videonun teknolojinin bir ürünü olduğu ileri sürüldü.

Jack Ma'nın ortadan kayboluşu, sıradan bir olay değildi. Zira yokluğunda, Alibaba ve Ant Group'un hisse senetleri düştü. Ayrıca Çin hükümeti, bu şirketlere baskı da uyguladı. Bu da Ma'nın servetini, son birkaç aylık süreçte 11 milyar dolar eritti. Ayrıca Jack Ma ismi, Çin'in en büyük girişimcilerinin yer aldığı prestijli bir listeden de kaldırıldı. Ma bugünse, 2020 ve 2019 yılında zirvede olduğu "Çin'in En Zengin İş İnsanı" listesindeki yerini kaybetti.

Jack Ma, artık Çin'in en zengin dördüncü iş insanı

Çin merkezli Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ve Çin'in en zengin iş insanlarını belirleyen küresel çaptaki araştırmanın sonuçları, geçtiğimiz saatlerde yayımlandı. Enstitünün yayımladığı listeye göre Jack Ma, bu yıl üç sıra gerileyerek, Çin'in en zengin dördüncü iş insanı olarak kayıtlara geçti. Bu düşüşün yaşanan gelişmelerden sonra gerçekleşmesi, Jack Ma'ya karşı savaş açıldığını düşündürüyor.

Çin'in en zengin iş insanlarına baktığımızda, bu yılın birincisinin şişe su üreten Nongfu Spring isimli şirketin sahibi olan Zhong Shanshan olduğunu görüyoruz. İkinci sırada ise dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Tencent'in kurucusu Pony Ma yer alırken üçüncü sırada ise Çin'de hizmet veren, tarım üzerine kurulu teknoloji şirketi olan Pinduoduo'nin sahibi Collin Huang yer aldı.