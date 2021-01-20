Ekim ayında yaptığı hükümet karşıtı açıklamalarından sonra ortadan kaybolan Alibaba kurucusu Jack Ma, aylar sonra bir video ile ortaya çıktı. Laba Festivali kapsamında öğretmenlere hitap eden Ma, salgın nedeniyle gözlerden uzak kalmış gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Alibaba kurucusu Jack Ma'dan ekim ayından beri haber alınamadığından bahsetmiştik. Yaşanan olayın ardından da onlarca komplo teorisi ortaya atılmış, kimileri Ma'nın öldürülmüş olabileceğini bile söylemişti. Kaybolmadan önce Çin hükümetine çatan Jack Ma'nın bu tür bir son yaşaması da olasıydı ancak durum böyle değilmiş. Alibaba kurucusu, aylar sonra bir video ile ortaya çıktı.

Jack Ma'ya ait yeni video, hükümetin resmi yayın kaynağının yan kuruluşu olan "Tianmu News" tarafından paylaşıldı. Paylaşılan video ile ilgili açıklamalarda bulunan Tianmu News yetkilileri, Jack Ma'nın Laba Festivali kapsamında bir araya gelen düzinelerce öğretmene hitap ettiğini söylüyor. Bu arada, "Öğretmenler ne alaka?" diyenler için, Jack Ma'nın eski bir İngilizce öğretmeni olduğunu belirtelim.

İşte o videodan alınmış bir görüntü

Paylaşılan görüntülerde yer alan başka bir detay daha var. Tianmu News tarafından yapılan açıklamalara göre Jack Ma, ocak ayının ilk günlerinde bir okul ziyaretinde de bulunmuş. Hatta bu ziyarete ait bazı görüntüler de aynı video içerisinde görülebiliyor. Az sonra sizler de o anlara tanıklık etmiş olacaksınız.

Jack Ma, söz konusu videoda "Salgın bittikten sonra yeniden görüşeceğiz." diyor. Anlaşılan o ki Ma, bu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçirmeyi tercih etmiş. Çin hükümetini eleştirmenin pek de mümkün olmadığını düşünecek olursak, video bazılarımızı pek tatmin etmeyebilir. Ancak bu video bile Alibaba'nın işine yaramış oldu. Çünkü şirketin hisse değerleri, videonun paylaşılmasıyla birlikte yüzde 6 yükseldi.

İşte Jack Ma'yı aylar sonra ortaya çıkaran o video