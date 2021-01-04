Alibaba kurucusu Jack Ma, ekim ayından beri ortalıklarda görülmüyor. Yaptığı sert çıkışın ardından ortadan kaybolan Ma'nın nerede olduğu ve nelerle meşgul olduğu bilinmiyor. Son açıklamalarında Çin hükümetine sert bir çıkış yapan Ma'nın kayboluş sebebinin bununla ilgili olup olmadığı da meçhul.

Çin'in açık ara en büyük e-ticaret platformu olarak hizmet vermekte olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, sırra kadem bastı. İki aydır kendisinden en ufak bir haber alınamayan Ma'nın nerede olduğu ve ne yaptığı bilinmiyor. Ayrıca Ma'nın yokluğu, servetinin erimesine de neden oluyor. 24 Ekim'de yaptığı bir açıklamadan sonra ortadan kaybolan Ma'nın mal varlığı, o günden bugüne 12 milyar dolar azaldı. Böyle giderse 50,6 milyar dolar serveti bulunan Ma, Çin'in en zengin dördüncü kişisi olma unvanını kaybedebilir.

Jack Ma, 24 Ekim'de Çin sınırları içinde söylenmesi çok zor olan şeyler söylemişti. Devlet bankalarının işleyişinden rahatsız olduğunu dile getiren Ma, Çin'deki finansal regülatörlerini de ağır bir şekilde eleştirmişti. Yaptığı açıklamalar sırasında reform çağrısında da bulunan Ma'nın neden bir anda ortadan kaybolduğu, akıllara hayatta olup olmadığı sorusunu getiriyor.

Açıklamalardan sonra soruşturma açılmıştı

Jack Ma'nın 24 Ekim'de yaptığı açıklamaların zamanlaması manidardı. Zira Jack Ma tarafından kurulan Ant Group, bu açıklamalar yapıldığı sırada halka arz olma sürecindeydi. Şirket, 37 milyar dolarlık değerle Şanghay Borsası'na girecekti. Ancak Ma'nın açıklamalarının Çin'de geniş yankı bulması, Çin'in sert rejimini harekete geçirdi. Halka arz için verdikleri izinleri iptal eden yetkililer, şirketin önüne ciddi bir set çekmişlerdi. O dönemlerde ortaya atılan iddialara göre Ant Group'a verilen izinlerin kaldırılmasının arkasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bulunuyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu iddia doğrulatılamadı.

Aralık ayı içinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin hükümetinin e-ticaret ve teknoloji sektörüne savaş açtığından bahsetmiştik. Bu bağlamda hükümet yetkilileri, başta Alibaba ve Ant Group olmak üzere ülkenin önde gelen şirketlerine soruşturma başlatmıştı. İşte bu soruşturmanın bir numaralı nedeni, Jack Ma'nın ekim ayında yaptığı açıklamaydı. Görünen o ki Çin'de ilginç olaylar yaşanıyor ancak şu an için kimse, bu ülkede neler yaşandığını bilmiyor.