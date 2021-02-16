"Jack Ma Para Dağıtıyor" Söylentisi Bankada Kuyruk Oluşturdu

Bir WeChat grubunun "Jack Ma, Ay Yeni Yılı kutlamaları için para dağıtıyor" söylentisi, Çin'deki 60 yaş ve üzeri kişilerin bankalarda kuyruk oluşturmasına neden oldu.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, şu sıralar (11-17 Şubat) “Ay Yeni Yılı”nı kutluyor ve bu kutlamalar, bazı dolandırıcılara fırsat oluşturmuş gibi görünüyor. Çin’in en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WeChat’te bir grup, Alibaba’nın kurucusu ünlü iş insanı Jack Ma’nın 60 ve üzeri herkese 30 dolar bağışladığını öne sürerek büyük bir kaos yarattı.

İddiaya göre Ma, söz konusu bağışı Ay Yeni Yılı şerefine yapıyor ancak gerçekte böyle bir kampanya duyurusu yapılmış değil. Halkın söz konusu yardımı alabilmek için bankalara akın etmesi üzerine yetkililer, bağış söylentilerine kulak asmamaları konusunda uyarıda bulundular ve hatta Fuzhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, vatandaşları dolandırıcılık ihtimaline karşı uyaran bir acil durum bildirgesi dahi yayınladı.

Çinlilerin, Jack Ma’nın böyle bir bağış kampanyası düzenlediğine “kolaylıkla” inanmasının arkasında Alibaba, dolayısı ile de Jack Ma’nın geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiş olduğu kampanyalar bulunuyor. Örneğin 2014 yılında Ma, Alibaba ve WeChat aracılığıyla kullanıcılara yaklaşık 153 bin dolar değerinde olan toplam 99 bin 999 adet çevrimiçi kupon hediye etmişti.

Alibaba’nın resmi dijital ödeme sistemi olan Alipay, 2016 yılında bir TV kampanyası kapsamında 120 milyon dolar değerinde bağışta bulunmuştu. 2018 yılında ise Alibaba, müşterilere yaklaşık 820 milyon dolar ödeme yapan bir “dijital kırmızı zarf” oyunu sunarak cömertliğini göstermişti.