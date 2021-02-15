Japon Bilim İnsanlarından Kelliğe Yeni Çözüm

Japonya'da hizmet veren Riken Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kelliğe karşı yeni bir teknik geliştirdi. Kafa derisindeki saçların uzamasını sağlayan hücreleri tespit eden uzmanlar, bu hücreleri uygun ortamda çoğaltıp yeniden enjekte ederek, saçların uzamasını sağlıyorlar.

Dünyadaki herhangi bir erkeğin en büyük korkulu rüyalarından bir tanesi, kellik problemi yaşamaktır. Bu konuda yaşanan tıbbi gelişmeler kellik problemi için yeni çözümler bulmuş olsa da zaman zaman bu teknikler bile yeterli olmayabiliyor. İşte bunun bilincinde olan bir grup Japon bilim insanı, kelliğin önüne geçecek yeni bir teknik geliştirmeyi başardı. Ancak bu yeni tekniğin uygulanabilir hale gelebilmesi için bazı önemli sorunlar mevcut.

Riken Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, uygulama sonrasındaki çoğalma miktarın 100 kata kadar artırıyor. Ekip bu işlemi, kafa derisinde saçların tekrar tekrar uzamasını sağlayan hücreleri tespit ederek sağlıyor. Ancak buraya kadar anlattıklarımız sizleri heyecanlandırdıysa, sakin olmanızda fayda var. Çünkü bu teknikle ilgili daha detaylı çalışma yapılabilmesi için, ciddi miktarda paraya ihtiyaç duyuluyor.

İnsanlardan bağış talebinde bulunan bilim insanlarının, 4,8 milyon dolara ihtiyaçları var

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Riken Araştırma Enstitüsü, bilim insanlarının hem kellikle ilgili projeyi devam ettirebilmek hem de dişlerle ilgili bazı çalışmalar yapabilmek için, 4,8 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar. Ekip lideri Takashi Tsuji tarafından yapılan açıklamalara göre eğer bu para bulunabilirse, kellik ve dişlerle ilgili yapılan çalışmalar tamamlanmış olacak ve bu da dünya genelinde yepyeni bir dönemin başlamasını sağlayacak.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre yeni teknik, doğrudan kafa derisinden alınan ve saçları uzatmaya yarayan hücrelerin alınıp, bunların uygun ortamda çoğaltılmasını sağladıktan sonra kafaya enjekte edilmesini içeriyor. Sadece 100 sağlıklı hücre ile başlayan tedavi yöntemi, ilerleyen süreçte tüm kafanın sarılmasını ve böylelikle de saçın yeniden uzamasını sağlıyor. Araştırmanın fareler üzerinde olumlu sonuç verdiğini bildiren araştırma ekibi, bu tekniği insanlar üzerinde denemek için sabırsızlanıyor.