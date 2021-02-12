ABD'li bilim insanları, domuzlara burunları ile kumanda kullanarak hedef vurma oyunu oynamayı öğretti. Mama ödülü karşılığında oyun oynayan 4 domuz, ödül kesildiği zamanda bile oyun oynamaya devam etti.

ABD Pensilvanya Üniversitesi’nden bilim insanları, 4 farklı domuza burunlarıyla oyun kumandası kullanarak video oyunu oynamayı öğretti. Hamlet, Omelette, Ebony ve Ivory adındaki bu dört domuza, kumanda ve oyun arasındaki bağlantı öğretildi, her başarılı hamlelerinde ödül olarak mama verildi.

Bilim insanlarını asıl şaşırtan şey, domuzların ödül verilmediği zaman da oyun oynamaya devam etmeleri oldu. Makineden gelen bir ödül olmamasına rağmen oyunlarına devam eden domuzların, bunu aslında ödül için değil, eğlenmek ve sosyalleşmek için yaptıkları ortaya çıktı.

"Elleri ve kolları olmayan bir hayvanın oyun oynayabilmesi son derece zor"

Bilim insanları, domuzların kumanda ve oyun arasındaki bağlantıyı öğrenmenin hiç de kolay bir şey olmadığını, elleri ve kolları olmayan bir hayvanın burnuyla oyun oynayabilmesinin son derece karmaşık ve zor olduğunu belirtti.

Domuzlara öğretilen oyun, Minecraft gibi komplike bir oyun olmaktan ziyade basit bir hedef vurma oyunuydu. Oyun her ne kadar basit olsa da domuzların hedefleri vurabilmesi gerçekten takdire değer bir çaba oldu. Ancak her bir domuzun gösterdiği yetenek birbirinden farklıydı. Örneğin Ivory’nin hedef vurma oranı %76 iken, Ebony’de bu oran %36’ydı.

Domuzlar, ödül olarak verilen mama kesildiği zaman bile oynamaya devam ettiler

Domuzları oyun oynamaya teşvik etmek için her bir atış sonrası ödül olarak yemek veren bir makine tasarlandı ancak bu makine, deney sırasında bozuldu ve hayvanlara ödül vermeyi kesti. Bu noktada bilim insanları devreye girdi ve domuzlara teşvik edici cümleler kurmaya başladı. Domuzlar, bu çağrıları yanıtsız bırakmadı ve keyifli bir şekilde oyun oynama devam ettiler.

Araştırmanın baş yazarlarından Dr. Candace Croney, oyun oynamaya devam eden domuzlar için şu ifadeleri söyledi: "Bu gelişme önemli bir yere değiniyor, çünkü herhangi bir duyarlı varlıkta olduğu gibi, domuzlar da son derece duyarlıdır ve onlarla nasıl etkileşim kurduğumuz, onlara neler yaptıklarımız onları önemli ölçüde etkiler.”