1972'nin soğuk bir Aralık gününde, Eastern Airlines'a ait 401 sefer sayılı uçuş, JFK'den Miami'ye doğru yol alıyordu. Ancak hem mürettebat hem de yolcular, yaşanacak olaydan habersizdi...

1972'nin sonları, havacılık tarihinde unutulmaz bir trajediye sahne oldu.

İniş takımlarındaki bir sorun, mürettebatı beklenmedik bir mücadeleyle yüzleştirecek ve yaşanmış en garip uçak kazaları arasına adını yazdıracaktı.

Uçağın direksiyonunda, deneyimli bir pilot olan Kaptan Robert Albin Loft vardı.

Uçak havaalanına yaklaşırken mürettebat; iniş takımı çubuğunu, aşağı pozisyona indirmişti. İniş takımı göstergesi yanmadığı için burun takımının indirilmediğini gösteriyordu.

Kaptan, bunun sorunu çözüp çözmeyeceğini görmek için iniş takımını çevirmişti ancak ne kadar denerse denesin, ışığı hâlâ yanmıyordu. Doğal olarak kaptan, iniş takımlarının kilitli olup olmadığından emin değildi.

İki dakika sonra kaptan, inişi durdurmak için kuleyle konuşup bekleme paternine girmeyi talep etmişti.

Kule; 401 sefer sayılı uçağa yükselmesini, 2000 ft düzlüğe tırmanmasını ve mürettebata temas kurması için bir frekans vermesini söylemişti.

Talimatları onayladıktan saniyeler sonra uçuş mühendisi, kaptandan ışıkları test etmesini istemişti.

Uçuş mühendisi, ampullerin çalışıp çalışmadığını görmek için kokpitteki her şeyi aydınlatan "Noel ağacı" adlı bir test gerçekleştirdi ancak test başarısız olmuştu.

Uçak Miami'den uzaklaştıkça görüş tamamen sıfıra inmişti.

Birinci Subay, burun iniş takımının gösterge lambasını yerinden çıkarmayı başarmıştı fakat yerine takarken zorlandı.

Daha sonra uçağın fark edilmeyen bir alçalma sürecine girdiği ve irtifa uyarı sistemlerinin devreye girdiği bir durum yaşandı. Ancak mürettebat, uyarıları dikkate almadı ve alçalma devam etti.

İkinci kaptan, dışarının karanlığında iniş takımlarını göremediğini belirtmişti. Bu sırada kaptan, iniş takımlarını aydınlatan dış ışıkları açmayı unuttuğunu fark etti.

Miami havaalanına dönüş talimatı alındığında uçuş kontrolü, uçağın beklenenden daha düşük bir irtifada olduğunu fark etti.

Mürettebat, havaalanına dönüş yaparken düşük irtifayı fark eden Birinci Subay, kaptana uçağın hâlâ yükseklikte olup olmadığını sordu ancak bir anlaşmazlık yaşandı.

Ne yazık ki bu sırada uçak, kademeli bir alçalma içine girdi ve Florida Everglades'e düştü. Bu trajik kazada 175 kişiden yalnızca 75'i hayatta kaldı.

Nitekim Eastern Airlines 401 sefer sayılı uçak, havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaldı.

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