Japonya'ya seyahat ediyorsanız, ülkenin ünlü yüksek teknoloji tuvaletlerini denemeden dönmemelisiniz. Standart bir tuvaletin çok ötesinde olan bu tuvaletlerin neden bu kadar rahat olduğunu merak ediyor musunuz?

Eğer daha önce Japonya’ya gittiyseniz veya sosyal medyada gördüyseniz tuvaletlerinin uzay gemisi gibi olduğunu fark etmişsinizdir.

Japonya'daki yüksek teknoloji tuvaletleri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekerken aynı zamanda bazılarını da şaşkına çevirebilir.

Bu yüksek teknoloji tuvaletler nasıl ortaya çıktı?

Her şey 1980 yılında, Japonya'nın önde gelen sıhhi tesisat üreticisi Toto’nun ilk kullanılabilir Washlet'i geliştirmesi ve markalaştırmasıyla başladı.

Başlangıçta arka bölgeyi yıkama, kurutma ve koltuk ısıtma işlevlerine sahip olan bu mütevazı cihaz, iki yıl sonra Japon televizyonlarında reklamı yapıldığında izleyicileri şok etti.

Ancak Japonya, yeni teknolojik gelişmelere hızla uyum sağladı ve bu yenilikçi tuvaletler kısa sürede vazgeçilmez hâle geldi.

Bugün eğer Japonya’ya giderseniz muhtemelen aşağıdaki özelliklere sahip bir tuvalet göreceksiniz:

Ön ve arka için taharet musluğu

Dahili hava kurutucu

Isıtmalı koltuk

Otohime (Ses Prensesi)

Deodorant ve koku püskürtme

Ayarlanabilir su jeti sıcaklığı ve gücü

Masaj fonksiyonu

Banyoya girildiğinde otomatik açılan klozet kapağı

Daha az kimyasal kullanmak için elektrolize su ile özel kendi kendini temizleme teknolojisi

Su ve alan tasarruflu, kısmen otomatik sifon

Şık ve estetik tasarım

Yani bunca özelliğin ardından kendileri nasıl dünyaya nam salmasın ki? İnsanın çıkası gelmez!

Japon tuvaletlerinde ses fonksiyonu neden var?

Tuvalet ses fonksiyonu, utanmış kullanıcıların tuvalet seslerini örtbas etmek için sifonu sürekli çalıştırmalarını engellemek amacıyla geliştirildi. Japonca'da "Otohime" olarak adlandırılan bu akustik parça, Japon mitolojisinde deniz dibinde bir sarayda yaşayan bir tanrıça ve ejderha prensesine atıfta bulunur.

Tuvaletle mitolojiyi bir türlü bağdaştıramadınız değil mi? Biz de öyle ancak yine de ince düşünülmüş bir detay olması gönülleri fethetmedi değil…

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