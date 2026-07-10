Temmuz ayında sıfır SUV satın almayı planlayanlar için Jeep cephesinde dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Markanın popüler modellerinde sunulan fiyat avantajlarını ve güncel fırsatları sizler için bir araya getirdik.

SUV segmentinin ikonik markalarından biri olan Jeep, Temmuz 2026 döneminde çeşitli modellerinde sunduğu kampanyalarla otomobil almayı düşünen tüketicilerin radarında yer alıyor. Özellikle şehir kullanımına uygun kompakt SUV modelleri ile markanın karakteristik tasarımını bir araya getiren ürün gamı, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunuyor.

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Bu içerikte Jeep'in Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. Eğer Avenger veya Compass gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve güncel fiyat listesini aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Temmuz ayında özellikle Compass ve Avenger modelleri için çeşitli satış kampanyaları öne çıkıyor.

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Jeep Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Jeep Yeni Compass E-Hybrid

Jeep'in kompakt SUV segmentindeki modeli Yeni Compass E-Hybrid'in fiyatında dikkat çekici bir indirim yapıldı. Daha önce 3 milyon 30 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 725 bin TL'ye geriledi. Böylece Yeni Compass E-Hybrid'de 305 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanırken, model hibrit SUV segmentindeki rekabetçi konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Jeep Avenger 4xe'de 105 Bin TL Takas Desteği Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında model yılı 2026 sıfır kilometre Jeep Avenger 4xe modellerinin Overland donanım seviyesinde 105.000 TL takas desteği sunuluyor. Kampanya, mevcut aracını takasa vererek yeni Avenger 4xe sahibi olmak isteyen müşterilere önemli bir avantaj sağlıyor.

Jeep Avenger e-Hybrid'de Temmuz Ayına Özel Takas Desteği

Temmuz 2026 boyunca Jeep Avenger e-Hybrid modelinde takas desteği fırsatı sunuluyor. MY26 Summit donanım seviyesinde geçerli olan kampanya kapsamında müşteriler, 135.000 TL'lik takas desteğinden yararlanabiliyor.

Yüzde 100 Elektrikli Jeep Avenger'da 220 Bin TL'ye Varan Takas Avantajı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında yüzde 100 elektrikli Jeep Avenger modelinde cazip takas desteği fırsatları sunuluyor. Özellikle MY26 Summit donanım seviyesinde geçerli olan kampanya ile 220.000 TL'ye varan takas desteği sağlanırken, müşteriler elektrikli Jeep deneyimine daha avantajlı koşullarla adım atabiliyor.