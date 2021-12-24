Jhin CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

LoL şampiyonu Jhin, oyunun hem tasarım hem hikaye hem de oynanış olarak en özgün karakterlerinden biri. Virtüöz Khada Jhin’in ct’leri, güçlü ve zayıf yönlerini ve tüm yeteneklerini sizler için detaylıca anlattık.

Jhin, League of Legends’ın tartışmasız en egzantirik karakteri. Kendisi hem tasarımı, hem hikâyesi hem de oynanışı ile herkesin beğendiği bir karakter. Jhin, oynaması ne kolay ne zor olan ve erken, orta ve geç oyunda da aynı güçte olan bir karakter.

Bu Webtekno rehberinde sizlere Katil Virtüöz Jhin’in ct’leri, güçlü ve zayıf yönleri, tüm yetenekleri ve oynanış önerilerini detaylıca anlattık. Gelin Jhin nasıl bir karakter ve nasıl oynanır beraber göz atalım.

Sanatçı seri katil Jhin CT’leri:

Vayne

Kog’Maw

Draven

Jhin’in pasifindeki 4 mermiye sahip olması durumundan dolayı onu en çok zorlayan şampiyonlar tabii ki de sadece hızlı düz vuruş yapmaya odaklı şampiyonlar. Vayne, erken seviyelerde Jhin’in önüne geçebilirse ona oyun oynatmıyor zira Jhin’in dibine girdiği anda Jhin geri düşmüşse hasarı asla yetmiyor.

Kog’Maw’da da durum pek farklı değil. Her ne kadar erken seviyelerde Kog’Maw o kadar güçlü olmasa da ormancısının desteğiyle Jhin’in önüne geçebilir. Draven da aynı şekilde erken oyunda Jhin’in önüne geçerse baltalarıyla Jhin’e yaklaştığında kazanıyor.

Suflör silahı ile harikalar yaratan Jhin'in tüm yetenekleri:

Pasif – Suflör: Suflör silahı, olağanüstü hasarlar vermek için tasarlanmıştır. Jhin’in dört mermisi vardır ve sabir bir hızla atış yapar. 4 mermisini harcadıktan sonra silahını yeninden doldurmazsa düz vuruş yapamaz. Jhin’in dördüncü vuruşu kritik vuruş yapmasını ve ilave infaz hasarı vermesini sağlar.

Suflör silahı, olağanüstü hasarlar vermek için tasarlanmıştır. Jhin’in dört mermisi vardır ve sabir bir hızla atış yapar. 4 mermisini harcadıktan sonra silahını yeninden doldurmazsa düz vuruş yapamaz. Jhin’in dördüncü vuruşu kritik vuruş yapmasını ve ilave infaz hasarı vermesini sağlar. Q – İlham Ateşi: Jhin, rakibine büyülü bir fiişek atar. En fazla 4 rakibe sekebilen bu fişeğin hedefleri öldürerek gitmesi durumunda verdiği hasar da artar.

Jhin, rakibine büyülü bir fiişek atar. En fazla 4 rakibe sekebilen bu fişeğin hedefleri öldürerek gitmesi durumunda verdiği hasar da artar. W – Trajedi: Jhin bastonu ile yüksek menzilli bir atış yapabilir. Minyon ve canavarları delip geçebilen bu fişek ilk şampiyonda durur. Jhin, kendisinin veya takım arkadaşının yaptığı bir saldırıyla rakibin üzerinde bir işaret bırakır. Uzaklardan Trajedi ile rakibini yerine sabitleyebilir.

Jhin bastonu ile yüksek menzilli bir atış yapabilir. Minyon ve canavarları delip geçebilen bu fişek ilk şampiyonda durur. Jhin, kendisinin veya takım arkadaşının yaptığı bir saldırıyla rakibin üzerinde bir işaret bırakır. Uzaklardan Trajedi ile rakibini yerine sabitleyebilir. E – Esaret Çiçeği: Jhin, görünmez, geç patlayan ve rakiplerini içindeyken yavaşlatan bir tuzak (Nülfüer kapanı) bırakır. Bu tuzağın keskin taçyaprakları saçarak patlar ve büyü hasarı verir.

Jhin, görünmez, geç patlayan ve rakiplerini içindeyken yavaşlatan bir tuzak (Nülfüer kapanı) bırakır. Bu tuzağın keskin taçyaprakları saçarak patlar ve büyü hasarı verir. R – Son Perde: Jhin, Suflör'ü omuzdan ateşlenen bir mega topa dönüştürebilir. Suflör bu sayede menzili çok uzak olan 4 adet mermi atabilme yeteneğine kavuşur ve Jhin, çok uzak bir mesafeye dört adet güçlü mermiler fırlatır. Dördüncü mermi yine kritik hasar vurabilir.

Jhin'in güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Jhin'in güçlü yönleri:

Jhin’in pasifi, kırılgan rakiplerini yok etmesine yarar.

Normal ve kısa vadeli takaslardan üstün çıkabilir.

Jhin’in pasifi, kırılgan rakiplerini yok etmesine yarıyor. Bu sayede Jhin, rakipleri çok güçlenmeden önce onun erkenden öne geçiyor ve rakiplerini yok edebiliyor. W ve E yeteneği ile kitindeki takip kitle kontrolü onu uzaklardan da işlevsel hâle getiriyor. Otomatik saldırıları ve Q'su ile normal kısa vadeli takaslardan üstün çıkabiliyor. Bu sayede Jhin, rakibini desteğinin yardımı olmadan düşük cana indirebiliyor ve doğru zamanda desteğiyle birlikte tüm yeteneklerini kullanarak skor alabilir.

Jhin'in zayıf yönleri:

Hareketli olmayışı onu kolay hedef yapar.

En kötü nişancılardan biri.

Jhin’in hareketli olmaması, Rüzgarın Hiddeti eşyasını alana kadar onu kolay bir hedef haline getiriyor. 4 mermisi olmasından dolayı kendisi tank eritmekteki en kötü nişancılardan biri. Ulti yeteneğini kullandığında yerine sabitlendiği için düşmanların onu arkalaması çok kolay oluyor.

LoL'de Jhin ile nasıl oynanır?

Erken oyunda Jhin ile 3. seviye olana kadar güvenli oynamalısınız, tabii eğer dayanıklı ve bol kitle kontrollü bir desteğiniz yoksa. 4. seviyeden sonra agresif oyunlar yapmaya başlayabilirsiniz. Alt koridor kulesini yıktıktan sonra orta koridora rotasyon yapıp oyunu açmaya çalışabilirsiniz.

Orta oyunda Jhin ile desteğinizin yanından ayrılmayın. Onun atıldığı rakibe siz de tüm yeteneklerinizi boşaltabilir ve 1-2 eşyaya sahipseniz kolayca skor alabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızla dolaştığınızda skor verme riskiniz de bir hayli azalır.

Jhin, özellikle kritik vuruş yaptıkça hareket hızı kazanmasından dolayı bu safhada çok hızlı hareket etmeye başlıyor ancak bu durumun rehavetine kapılıp takımızdan ayrılmayın. Tanklarınızın arkasından güçlü kritik vuruşlarınızı rakiplerinize boşaltın.

Jhin'e karşı nasıl oynanır, Jhin nasıl yenilir?

Jhin'in en zayıf noktalarından biri, sınırlı sayıda mermiye sahip olmasıdır. Bunlar yüksek hasar verebilen mermiler bile olsa Jhin'e karşı saldırı hızı artan saldırı gücü taşıyıcıları ile oynayabilirsiniz.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Jhin’in tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.