Jitter Nedir, Nasıl Düşürülür, Jitter Değeri Kaç Olmalı?

İnternet ağ bağlantınızda veri paketi transferi sırasında yaşanan gecikme tutarsızlığı nedeniyle ortaya çıkan ve özellikle canlı görüşmeler sırasında son derece can sıkıcı sonuçlar doğuran jitter yani titreşim, gecikmeden çok daha fazlasıdır. Gelin jitter nedir, ne işe yarar, değeri kaç olmalı, gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtlayalım.

Pandemi ile birlikte mobilite olarak adlandırdığımız uzaktan çalışma sistemi oldukça yaygınlaştı. Uzaktan çalışmak için iyi bir internet ağ bağlantısı olmazsa olmazdır. Ancak pek çok farklı nedene bağlı olarak internet ağ bağlantısında bazı sorunlar çıkabilir. Bunlar arasında en sinir bozucu olanlardan bir tanesi ise jitterdir. Jitter, gecikme gibi görünen ancak en doğru tanımı titreşim olan bir ağ sorunudur.

İnternet ağ bağlantısı sırasında veriler, paketler halinde gönderilir ve alıcıda birleştirilerek açılır. İşte bu veri paketlerinde yaşanan gecikme tutarsızlığı, ortaya jitter sorununu çıkaracaktır. Sıradan bir yavaş internet sorunu gibi görünse bile aslında jitter sorunu ortaya çıkınca çok daha sinir bozucu olur. Gelin jitter nedir, nasıl düşürülür, değeri kaç olmalı gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtlayalım.

Jittter nedir, nasıl düşürülür, değeri kaç olmalı?

Jitter nedir?

Dilimize titreşim olarak çevirebileceğimiz jitter, internet ağ bağlantısında veri paketi transferi sırasında yaşanan gecikme tutarsızlığı sonucu ortaya çıkan bir ağ bağlantı sorunudur. Jitter ilk bakışta yavaş bir internet bağlantısı ya da geciken veri paylaşımı gibi görünebilir ancak ortaya çıkardığı sonuçlar bunlardan daha can sıkıcıdır.

Jitter nedir anlamak için biraz detay vermemiz gerekiyor. İnternet ağ bağlantısında kullanıcılar arasında paylaşılan veriler paketlere bölünür ve sırayla gönderilir. Tüm bu veri paketleri alıcıya ulaştığı zaman birleştirilir ve öyle sunulur. İşte bu birbirinden ayrı paketlerin, birbirinden bağımsız gecikmeler yaşaması sonucu ortaya jitter sorunu çıkar.

Jitter belirtileri nelerdir?

İnternet ağ bağlantınızda bir gecikme sorunu olduğu zaman, canlı görüşme sırasında kurmuş olduğunuz ‘Merhaba, herkese iyi günler.’ cümlesi istenenden birkaç saniye daha sonra alıcıya teslim edilir. Sık sık yaşanan bu gecikme sorunu ile birlikte ortaya çok da can sıkıcı sonuçlar çıkmaz, yalnızca kişiler sırayla konuşmaya çalışır ve seslerin üst üste binmesinin önüne geçerler.

İnternet ağ bağlantınızda bir jitter sorunu olduğu zaman ise canlı görüşme sırasında kurmuş olduğunuz aynı cümle ‘me ha ba he kes e i gü ler’ gibi saçma bir sırada ve asla anlaşılmayacak bir şekilde alıcıya teslim edilir. Söz konusu canlı görüşmenin bir de görüntülü olduğunu düşünürsek alıcının ekranda gördüğü görüntü son derece sinir bozucu olabilir.

Kabul edilebilir jitter değeri kaç olmalıdır?

Jitter değeri, ms kısaltması ile bilinen milisaniye üzerinden değerlendirilir. Kabul edilebilir jitter değeri 30 ms ve altındaki değerlerdir. 30 ms üzerine çıkan jitter değerinde ses ve video kalitesinde bozulmalar başlar. Rahatsız edici de olsa bir şekilde idare edebileceğiniz bu değerin 150 ms ve üzerine çıkması ise her şeyin berbat olduğu anlamına gelir.

Jitter değeri nasıl ölçülür?

Buradaki bağlantı üzerinden Speed Cloudflare jitter test sayfasını açın. Açtığınız zaman sistem, saniyeler içerisinde internet ağ bağlantınızı ölçecek ve sonuçları gösterecektir. Download indirme hızınız, upload indirme hızını, ping paylaşım hızınız, jitter ise gecikme tutarsızlığını gösterir. Test sonuçlarında, internet bağlantınız ile ilgili daha pek çok detay görebilirsiniz.

Jitter değeri neden artar?

Kablosuz ağ sorunları

İnternet servis sağlayıcınız ya da kullandığınız platform kaynaklı sorunlar

Ağ tıkanıklığı

Kablosuz ağ sorunları:

Günümüzde artık neredeyse tüm kullanıcılar bir ethernet kablosu ile değil, kablosuz Wi-Fi ağı üzerinden internete bağlanıyor. Arada bir de router adı verilen bir yönlendirici varsa kablosuz ağ pek çok sorun oluşturabilir. Modem ve router kaynaklı kablosuz Wi-Fi ağı sorunları, sık sık jitter değerini arttırmakta ve internet kalitesini düşürmektedir.

İnternet servis sağlayıcınız ya da kullandığınız platform kaynaklı sorunlar:

Evinizde kullanmakta olduğunuz modem ve router kaynaklı bir Wi-Fi kablosuz ağ sorunu yoksa sorunun kaynağı ana kaynak, yani internet servis sağlayıcınız olabilir. Jitter değerini arttıran diğer bir sorun da bağlantı için kullandığınız platformdur. Canlı görüşme yaptığınız platform sunucusu kaynaklı sorunlar da jitter değerini arttırabilir.

Ağ tıkanıklığı:

Evinizde kullanmakta olduğunuz modem ve router kaynaklı Wi-Fi kablosuz ağında, internet servis sağlayıcınızda ya da kullandığınız platformda bir sorun yoksa bile ağ tıkanıklığı varsa da jitter değeri artar. Fark edersiniz, bazı saatlerde internet olması gerektiği gibi değildir. İşte ağ tıkanıklığı olarak adlandırılan yoğunluk durumu da jitter değerini arttırır.

Jitter nasıl düşürülür?

Bağlantı kalitenizi kontrol edin.

Jitter arabelleği kullanın.

İyi bir router kullanın.

İnternete ethernet kablosu ile bağlanın.

Bağlantı frekansını kontrol edin.

Bağlantı kalitenizi kontrol edin:

Sorunun internet servis sağlayıcı kaynaklı olup olmadığını anlamak için bağlantı kalitenizi kontrol edin. Eğer bağlantıda bir sorun varsa mutlaka internet servis sağlayıcınızın teknik servisi ile iletişime geçin ve durumu bildirin. Çoğu zaman bu tür bağlantı sorunları uzaktan müdahale ile çözülmektedir.

Jitter arabelleği kullanın:

Eğer VoIP sistemi kullanarak internet üzerinden sesli aramalar yapıyorsanız jitter en büyük sorunlarınızdan bir tanesi olacaktır. Jitter arabelleği olarak adlandırılan bir cihaz alarak direkt olarak VoIP sistemi ile bir bağlantı kurabilir ve jitterin olumsuz etkilerinden kurtulabilirsiniz. Statik ve dinamik olmak üzere iki tür jitter belleği vardır.

İyi bir router kullanın:

Eğer bir router yani bir yönlendirici kullanıyorsanız, cihazın özelliklerine dikkat etmelisiniz. Bazı yönlendiriciler özellikle ses veri paketlerine öncelik verirler ve böylece jitter sorunu olsa bile pek fark edilmemesini sağlarlar. Kullanıcı alışkanlıklarınızı göz önüne alarak doğru özelliklere sahip iyi bir router seçmelisiniz.

İnternete ethernet kablosu ile bağlanın:

Evinizde kullanmakta olduğunuz modem ve router kaynaklı gözle görülür bir Wi-Fi kablosuz ağ sorunu olmasa bile jitter değeri yüksekse belli ki pek de iyi çalışmıyor. Geçici bir çözüm olarak çoğu zaman modem kutusundan çıkan ethernet kablosu ile bilgisayarınızı direkt olarak modeme bağlayın ve kablolu internet sayesinde jitter sorununun olumsuz etkilerinden kurtulun.

Bağlantı frekansını kontrol edin:

İnternet ağ bağlantılarımızı genel olarak 2,4 GHz ve 5 GHz frekansları üzerinden sağlarız. 2,4 GHz yavaştır ama geniş bir alanda etkilidir, 5 GHz ise hızlıdır ama dar bir alanda etkilidir. Kullanıcı alışkanlıklarınıza bağlı olarak en doğru bağlantı frekansını seçerseniz jitter başta olmak üzere pek çok farklı internet ağ bağlantı sorunundan kurtulmuş olursunuz.

İnternet veri paketi transferi sırasında yaşanan gecikme tutarsızlığı nedeniyle ortaya çıkan sorun jitter nedir, değeri kaç olmalı gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.