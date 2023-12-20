Uluslararası Ticaret Örgütü'nün verdiği kararın ardından Apple'ı bazı akıllı saatlerini piyasadan çekmek durumunda bırakan firma Masimo'nun CEO'su Joe Kiani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bazı Apple Watch modellerinde kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek sensörler bulunuyor. Sağlık teknolojileri firması Masimo, bu sensörlerin kendi patentleri kullanılarak üretildiğini öne sürmüştü.

Uluslararası Ticaret Örgütü de Masimo'yu haklı bulmuş ve Apple akıllı saatlerin 25 Aralık'tan itibaren satıştan çekilmesi yönünde karar almıştı. Masimo CEO'su Joe Kiani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Apple'ı suçüstü yakaladık"

Kiani, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda 2013 yılında Apple ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu görüşmenin konusunu ise Apple'ın firmayı satın alması ya da Kiani'yi işe almak olarası olarak açıkladı. Kiani, "Bu adamlar elleri kurabiye kavanozundayken yakalandı." ifadesini kullandı. Bu ifade, suçüstü yakalamak anlamında kullanılıyor.

"Bu kazara gerçekleşmiş bir ihlal değil. Bu, fikrî mülkiyetimizin kasıtlı olarak alınması." diyen Kiani, Apple'ın kendi firmalarından 20'den fazla mühendisi bünyesine kattığını söylerken, sonunda dünyanın kendilerini bu teknolojilerin arkasındaki gerçek mucitler olarak görmesinden memnun olduğunun da altını çizdi.

Masimo CEO'su ayrıca Apple ile masaya oturmaya hazır olduklarını ancak teknoloji devinden henüz bir haber gelmediğini söyledi. Apple ise onun yerine ITC'ye itiraz etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan firma, kararı kesinlikle reddettiklerini ve Apple Watch'un müşterilerin erişimine açık olması için yasal ve teknik opsiyonlarını araştırdıklarını açıklamıştı. Apple ayrıca Masimo'yu, kendi akıllı saatini öne çıkarmak için ihlal davası açmakla suçladı ve Masimo'nun saatinin de bir Apple Watch kopyası olduğunu savundu.

Masimo ise sadece yazılım anlamında değil donanım anlamında da Apple'ın kendilerine ait patentleri kullandığını söyledi. Yasak kararı Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerini etkiliyor.