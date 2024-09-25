Jony Ive'ın tasarladığı özel ceketler, "Bu dolar mı TL mi?" dedirten fiyatıyla tanıtıldı.

Teknoloji dünyasının ikonik isimlerinden Jony Ive, Apple’ın baş tasarım sorumlusuyken imzasını attığı ürünlerle tanınırken, şimdi de modaya yön veriyor. Ive, LoveFrom tasarım şirketi ve Fransız moda markası Moncler iş birliğiyle tasarladığı bu modüler ceketleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Ceketler yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Yeni koleksiyonda, üç katmanlı ceketler yer alıyor ve bu parçalar “yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş naylon” kullanılarak üretiliyor. Jony Ive'ın tasarımı olan bu koleksiyondaki ceketlerin fiyatları, 2.440 dolardan (83.253 TL) başlayan parkalar, 2.575 dolardan (87.859 TL) başlayan saha ceketleri ve 3.115 dolardan (106.284 TL) başlayan montlarla belirlenmiş. Ürünler, yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş naylondan yapılmış üç katmanlı ceketlerden oluşuyor ve beyaz veya sarı ana montlarla birleştirilebiliyor. Özellikle, yeni tasarlanan manyetik düğmeler sayesinde ceketler, katmanlar arasında kolayca bağlanabiliyor.

Jony Ive’ın çok yönlü modüler ceketleri

Yeşil saha ceketi, açık mavi parka ve dikkat çeken turuncu panço ise koleksiyonun diğer parçaları arasında. Bu modüler yapısıyla ceketleri farklı kombinasyonlarla kullanmak mümkün. Jony Ive, klasik düğmeler yerine manyetik bir bağlama sistemi geliştirmiş. “İkili düğme” olarak adlandırılan bu yenilikçi tasarım, alüminyum, pirinç ve çelikten üretilmiş iki parçalı bir mıknatısla çalışıyor. Bu sayede, katmanları birbirine bağlamak çok daha kolay hale geliyor.

Koleksiyonun piyasaya çıkışı ise 10 Ekim olarak belirlenmiş. Ürünlerin çoğu şimdiden ön siparişle tükendi ve bu da modanın teknoloji ile buluştuğu noktada, ne denli ilgi gördüğünü gösteriyor.