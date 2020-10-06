John McAfee'nin İspanya'da tutuklandığı bildirildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun açtığı bir dava üzerine gelen tutuklama, McAfee'yi zora sokacak gibi görünüyor. Çünkü McAfee, suçlamalar nedeniyle 30 yıl civarında hapis cezasına çarptırılabilir.

Hem yazılım hem de kripto para sektörünün önemli isimlerinden John McAfee'nin İspanya'da tutuklandığı bildirildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) McAfee'ye açtığı bir davadan sonra gelen tutuklama iddiası, 74 yaşındaki popüler isim için zorlu bir sürecin başladığının göstergesi. Çünkü McAfee hakkındaki iddialar fazlasıyla ciddi.

Edinilen bilgilere göre SEC, McAfee'yi vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçluyor. Bazı kripto para üreticilerinden para alarak bunu gizlediği, yatırımcıları ICO programlarına dahil etmeye teşvik etmesine rağmen 23,1 milyon dolarlık kripto para ödemesinin yapılmaması ile suçlanan McAfee'nin gelir vergilerini ödemediği, ödemekten de kasten kaçındığı ifade ediliyor.

SEC tarafından hazırlanan iddianameye göre John McAfee, 2017 ile 2018 yılları arasında 7 farklı ICO etkinliğine katılıyor. Bu etkinlikler kapsamında 11,6 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum aldığı söylenen McAfee'nin ekstradan 11,5 milyon dolar daha aldığı ifade ediliyor.

McAfee'ye yönelik vergi kaçırma iddialarının detaylarına baktığımızda, çok ciddi suçlamalarla karşılaşıyoruz. SEC'in iddialarına göre McAfee, 5 kez vergi kaçırmaya çalışmış ki bunun her biri en fazla 5 yıl hapis cezası anlamına geliyor. Ayrıca 5 sefer de vergi beyannamesini doğru bir şekilde bildirmediği ifade ediliyor. Bu suçun cezası ise her defa için 1 yıl. Bu da McAfee'nin 30 yıl civarında hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geliyor.