John Wick serisinin beşinci filmi ile ilgili konuşan yapımcı Basil Iwanyk, bu filmin nasıl olması gerektiğini anlattı. Iwanyk, dördüncü filmin sonuyla ilgili de konuştu.

İlk kez 2014 yılında yayımlanan ve yıllar içerisinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan John Wick serisinin beşinci filmi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Filmin yapımcısı Basil Iwanyk, verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Keanu Reeves'in başrol olduğu film serisinin dördüncü filmi, seyircide son hissiyatı uyandırdı. Ancak dağıtıcı şirket Lionsgate, serinin devam edeceğini çok net bir şekilde dile getirdi. Keanu Reeves ile yönetmen Chad Stahelski ise Lionsgate'in aksine bir tutum sergiledi. Onlar da seyirciler gibi serinin sona ermiş ihtimaline daha çok inanıyorlardı. İşte Basil Iwanyk tarafından yapılan açıklama, üzerinde çalışıldığı bilinen yeni filmin neler sunabileceğini gözler önüne serdi.

"Öncekilerden çok farklı bir konuyla gelecek"

Basil Iwanyk, ScreenRant'e verdiği demeçte şöyle konuştu:

Eğer başka bir John Wick filmi olacaksa, ki ben olacağına inanıyorum, henüz ne olduğunu bilmiyoruz ama inanıyorum. Tamamen başka bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Bir sonraki John Wick başka bir fasıl olacak. John Wick 4'ten 6 ay sonrası gibi olmayacak.

Yapımcı, John Wick 4'ün sonu ile ilgili de konuştu. Basil Iwanyk, yeni bir John Wick filmi gelmemesi hâlinde, serinin güzel ve zarif bir şekilde bitmiş olacağını söyledi...