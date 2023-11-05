Aynı gün ve aynı saatte vizyona giren, gişe rekorları kırıp isimlerini tarihe yazdıran Barbie ve Oppenheimer filmlerini bir araya getiren 'Barbenheimer', sonunda gerçek oluyor.

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filmi, gişe rekorları kıran filmler olarak isimlerini tarihe yazdırdılar. Bu sene 21 Temmuz'da iki filmin aynı gün ve saatte vizyona girmesi, 'Barbenheimer' filmine ilham oldu.

İnternette hayali 'Barbenheimer' filmi için iki evren birleştirilerek pek çok senaryo kurgulandı ve film afişi hazırlandı. Bu hayali film ise sonunda gerçek oluyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise 'B-movie' türünde filmlerle ünlü Charles Band yer alıyor.

'B-movie' türünde filmler üreten Charles Band, Barbie ve Oppenheimer evrenlerini birleştirerek ortaya Barbenheimer filmini çıkarmayı planlıyor. Dünya çapında reklamlarıyla her yerde pembe rengini görmemize neden olan Barbie ve akabinde Christopher Nolan'ın büyük beğeni topladığı Oppenheimer filmleri, sonunda aynı evrende buluşuyor.

B-movie terimi, genel olarak düşük bütçeli filmler için kullanılıyor. Charles Band, bu türde pek çok film üreten bir yönetmen olarak kolları sıvadı ve Barbenheimer için çalışmalara başladı.

İki evrenin birleşmesi ile ortaya kara mizah içeren bir film çıkacak.

Önümüzdeki yıl çekimlerine başlanacak olan Barbenheimer'ın konusu ile dikkat çekici türden. Dolltopia evrenindeki bilim insanı Dr. Bambi J Barbenheimer, çocuklar tarafından bir oyuncak olarak kullanılıyor. Acımasız muamelelere maruz kalan bu bilim insanı, gördüğü muameleden dolayı insanlığın sonunu getirecek olan bir atom bombası yaratmayı planlıyor. Hem eğlencenin hem de karanlık olayların olacağı film, Charles Band'in daha önce farklı evrenleri birleştirerek çektiği filmlere benziyor.

Kendi mizahını yaratmak için Barbie ve Oppenheimer'ın üzerinden zaman geçmesini bekleyen Charles Band, filmi düşük bütçe ile çekeceği için pek çok eleştirmenin hedefi hâline geleceğini söylüyor. Ancak sınırlı bir bütçe ile film çekmeye alışkın olan Band, eleştirilere pek kulak asmıyor.

Barbenheimer filminin nasıl olacağı konusunda fikirleriniz neler?