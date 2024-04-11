Yakaladığı büyük başarının ardından kendi sinematik evrenini oluşturmaya başlayan John Wick'in, Ana de Armas'ın başrolünde olduğu Ballerina yan filmi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Hollywood'un son yıllardaki en büyük aksiyon serileri arasında John Wick başı çekiyor. Lionsgate, sürekli bir John Wick filmi çekip karakteri eskitmektense daha geniş bir evrende farklı hikâyeler anlatma ve bir dünya kurgulama yoluna gittiğini açıkladığı günden beri John Wick yapımları peş peşe geliyor.

CinemaCon 2024'te filmden yeni görüntüler yayımlandu ve bu görüntülerde de Keanu Reeves'in John Wick rolüne döndüğü görüldü. Filmde başrolde Ana de Armas yer alacak. Ayrıca Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, Gabriel Byrne ve Norman Reedus da filmde yer alacak.

Yeni bir John Wick mi geliyor?

CinemaCon 2024'te gösterilen video, Ana de Armas'ın karakterinin içinde balerin figürü olan bir müzik kutusuna bakıp çocukluğunu hatırlaması ile başlıyor. Çocukluğunu geri almak için savaşması gerektiği söylenen karakterimizi, çocukluğu boyunca suikastçi olmak için eğitilirken görüyoruz. Sonrasında kendisini the Continental Hotel'da silah depolarken görüyoruz. Bol aksiyonlu bu kısa videoda kendisine "Neye bulaştığını bilmiyorsun" diyenler de göze çarpıyor. Armas'ın karakteri en son, bir trenden inen adama "O sensin, Baba Yaga dedikleri adam. Senin yaptığını yapmaya nasıl başlayabilirim?" Birkaç aksiyon sahnesinden sonra adamın John Wick olduğunu görüyoruz, Wick başrolümüze"Zaten başlamışsın gibi duruyor." diyor.

John Wick filmlerinde gördüğümüz balerinlerden birinin hikâyesine odaklanan yapım aslında bu yılın haziran ayında çıkacaktı ancak serinin hayranlarının gösterdiği büyük ilgi nedeniyle Lionsgate, "Çok daha büyük bir film yapmak adına" Ballerina'yı Haziran 2025'e ertelemişti.