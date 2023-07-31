Johnson & Johson'ın 38 binden fazla davaya ödeme yapmak için sunduğu iflas teklifi yeniden reddedildi.

Yıllardır ürünlerinde kullandığı içeriklerle olumsuz haberlerle gündeme gelen Johnson & Johnson, Ağustos 2022’de bir yenisiyle daha manşet olmuştu. Şirket, kanserojen “talk” maddesini içeren ürünlerini on binlerce kişinin suçlamasının ardından 2023 yılı içinde kaldıracağını açıklamıştı.

Tabii bu durum suçlamaların önüne geçemedi. Bu suçlamalardan kurtulmak isteyen Johnson & Johnson, öncelikle 2021 yılında “LTL Management” bir alt şirket kurdu. Ardından bu şirketi iflasa sürükleyerek davalardan kaçınmaya çalıştı. Bu talep, 2021 yılında reddedildi. Aynı senaryo, geçtiğimiz günlerde de oynandı.

Johnson & Johnson, LTL için yeniden iflas başvurusu yaptı, bu başvuru da reddedildi:

Johnson & Johnson, 4 Nisan 2023’te LTL Management şirketi için yeniden iflas başvurusunda bulundu. Ancak bu başvuru da reddedildi. ABD New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi Yargıcı Michael Kaplan, iflas başvurusunun, davaların şirketi “yakın veya acil mali sıkıntıya sokmaması” nedeniyle reddedilmesi gerektiğini paylaştı.

Johnson & Johnson, iflas ile tam olarak neyi amaçlıyor?

Johnson & Johnson’a yönelik davaların sayısı hiç de göz ardı edilebilir seviyede değil. Sadece 2021’deki ilk iflas başvurusu öncesinde şirkete yönelin 38 bin dava bulunuyordu. İflas başvurusu, o dönemde bu davaları kısa süreliğine durdurmuş ancak aynı yargıç Kaplan’ın kararıyla yeniden faal kılınmıştı.

Söz konusu davaların tamamı da Johnson & Johnson ürünlerini kullananlar tarafından, kendilerinde veya yakınlarında kansere yol açılması veya tehlikeye atması nedeniyle açılmıştı.

Johnson & Johnson da bu binlerce davayı sonlandırmanın en kolay yolunun mahkemeler değil, iflas anlaşması olduğunu savunuyordu. Bunun için de tüm davacılara toplam 9,8 milyar dolar ödeme teklif etmişti.

Fakat davacılar, bu teklifi bir “destek ilüzyonu” olarak görüyordu. Zira davacıların avukatlarıyla Johnson & Johnson arasında bir anlaşma yapıldığı, bu anlaşma ile şirkete bir daha dava açılamayacağı savunuluyordu.

Bir diğer deyişle Johnson & Johnson, alt şirketinin iflasını açıklayacak, davacılara ödemesini yapacak ve bir daha dava edilmemek üzere kendisini garanti altına alacaktı. Bu planlar, şimdilik suya düşmüş gibi duruyor.