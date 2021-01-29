2017 yılının büyük heyecanla beklenen ancak vizyona girdikten sonra en büyük hayal kırıklığına dönüşen yapımlarından biri olan Justice League'in yepyeni bir versiyonu 18 Mart'ta izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

DC'nin gişede de hayranlarının gönlünde de hayal kırıklığı yaratan 'büyük yapımı' Justice League, filmin yönetmeni olan ancak proje devame ederken ayrılmak zorunda kalan Zack Snyder'in yepyeni bir versiyonu ile yeniden izleyicisi ile buluşacak.

DC'nin neredeyse tüm dev karakterlerini bir araya getiren ve duyurulduğu tarihten yayınlandığı güne kadar büyük heyecan yaratan Justice League, ne yazık ki istediği başarıyı elde edememiş ve DC hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Pek çok hayran ve eleştirmen bu durumun nedeninin filmin yönetmeni Zack Snyder'in projeyi bırakmasına bağlamış ve Snyder'den gelecek yeni bir versiyon için sosyal medya kampanyaları bile başlatılmıştı.

Dört saatlik yeni bir Justice League:

Başlangıçta adeta bir şehir efsanesine dönen bu Zack Snyder'lı yeni Justice League haberi, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Warner Bros. tarafından doğrulanmıştı. Neredeyse dört saatlik oldukça uzun bir versiyon olacak olan Justice League: The Snyder Cut, yapılan ilk açıklamalara göre dört bölüm halinde yayınlanacak ve mini dizi tadında olacaktı ancak sonrasında gelen bazı haberlere göre bu noktada bazı değişiklikler yaşanmış olabilir.

Gelecek yeni Justice League'in vizyona giren filmden oldukça farklı olacağına dair ortaya atılan söylentilerin de etkisiyle filme dair hem merak hem de beklenti oldukça artmış durumda. Merakını gidermek isteyenler ise bir süre daha beklemek zorundalar çünkü Justice League: The Snyder Cut, 18 Mart tarihinde HBO Max'te yayınlanacak. HBO Max'in filmin yeni afişleriyle birlikte yaptığı duyuru paylaşımına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.