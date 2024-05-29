Kulaklık kablosuna baktığınızda jak girişindeki çizgiler hiç dikkatinizi çekti mi? Çekmediyse bile bu içeriğimizden sonra her bir çizginin bir anlamı olduğunu öğreneceksiniz.

Sadece estetik bir görünüş için çizgiler orada tasarlanmış gibi dursa da durum bundan çok daha öte.

Kimisi tek, kimisi çift ve en fazla rastladığımız üç çizgili. Aslında her bir çizginin bir işlevi var.

Kablodan kabloya değişiklik gösteren bu çizgiler ne anlama geliyor?

Kulaklık kablosunun görevi aslında çok basit. Ses sinyallerini bir cihazdan diğer cihaza iletiyor. İşte bu görev esnasında çizgi olarak bildiğimiz halkaların da yaptıklarından çok yapmadıkları büyük önem taşıyor. Nasıl yani?

İletken olmayan malzemeden yapılan bu halkalar, kabloyu çeşitli iletken bölümlere ayırmaya yarıyor. Her kabloda mutlaka en az bir halka oluyor.

Bu kablolar da kendi içinde TS, TRS ve TRRS olmak üzere üçe ayrılıyor.

Her kablo tipinin sahip olduğu bağlayıcı halka sayısına göre teknik bir kısaltması var. Üstteki iletken bant genellikle "uç" olarak adlandırılırken tabandaki ise "manşon" olarak biliniyor.

Arada kalanlar ise "halka" olarak anılıyor. Bu yapı, ses ve veri iletimindeki bağlantıların düzenli ve sağlam olmasını sağlar.

TS kablosunun sadece bir halkası var.

Konuya girmeden hemen önce jak girişlerindeki bu halkaların anlamını söyleyelim:

Tip: Jaktaki sona en yakın ilk çizgidir. Sol ses sinyalini taşır.

Jaktaki sona en yakın ilk çizgidir. Sol ses sinyalini taşır. Rings: Jakın ortadaki ikinci halkadır. Doğru ses sinyalini taşır.

Jakın ortadaki ikinci halkadır. Doğru ses sinyalini taşır. Sleeve: Jakın tabana en yakın üçüncü çizgisidir. Yer sinyalini taşır.

Yalnızca bir ucu ve manşonu bulunan TS kablosu, tek bir halkaya sahip. Bu da genellikle mono ses sinyali olmak üzere bir kanal ses bilgisi iletiyor.

TRS kablosunun ise iki halkası var.

TRS kablosu, ses iletiminde sık kullanılan bir tür bağlantı kablosudur. İsminden de anlaşılacağı üzere bu kablonun üç ana bileşeni var: "Uç" (Tip), "Halka" (Ring) ve "Manşon" (Sleeve).

Her iki uçta da birer bölücü ve birer halka bulunması, TRS kablosunun iki aktif kanalı temsil ettiğini gösteriyor. Bu da sol ve sağ ses kanallarının ayrı ayrı iletilmesini sağlar. Bu yapı, stereo ses çıkışı gerektiren cihazlarda kullanılıyor. Manşon kısmı topraklama görevi üstlenerek ses sinyalinin gürültüden arındırılmasını sağlar.

TRRS kablosu da ses iletiminde yaygın olarak kullanılıyor.

Bu kablonun da dört ana bileşeni var: "Uç" (Tip), iki adet "Halka" (Ring), "Manşon" (Sleeve) ve üç adet iletken olmayan halka.

Her iki uçta da iki halka bulunması, TRRS kablosunun iki kanallı stereo ses iletimini sağladığını gösteriyor. Bu da sol ve sağ ses kanallarının ayrı ayrı iletilmesini sağlar. Üçüncü halka ise genellikle mikrofon girişi içindir. Bu sayede, kablonun aynı anda hem ses çıkışı hem de ses girişi için kullanılabilmesi sağlanır.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: