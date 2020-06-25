Erik Estavillo isimli bir adam, Twitch’teki kadın yayıncıların fazla ‘seksi’ olduklarını gerekçe göstererek platforma 25 milyon dolarlık dava açtı. Estavillo, kadın yayıncıların kendi sağlık sorunlarının kötüleşmesine neden olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde popüler yayın platformu Twitch, oldukça ilginç bir davayla karşılaştı. Erik Estavillo isimli bir adam, kendisini “bazı kadın yayıncıların aşırı müstehcen ve cinsel içeriğe” maruz bıraktığı gerekçesiyle Twitch’i suçladı. Estavillo, Twitch’in kendisine 25 milyon dolar ödemesi gerektiğini savundu.

Erik Estavillo’nun şikâyet ettiği kadın yayıncılar arasında Alinity, Pokimane, Pink_Sparkles ve QTCindrella gibi birçok popüler yayıncı bulunuyor. 15 Haziran'da açılan davanın şu anki durumunun ne olduğu bilinmese de gelin, davanın detaylarına ve Estavillo'nun Twitch’i tam olarak neden suçladığına bir bakalım.

Kadın yayıncılar yüzünden rahatsızlıkları kötüleşiyormuş:

Daha önce çeşitli nedenlerden Microsoft, Sony, Nintendo ve Blizzard’a da dava açan Estavillo, Twitch’e açtığı davada kendisinde bulunduğunu iddia ettiği birkaç rahatsızlık sıraladı. Estavillo'nun sıraladığı bu rahatsızlıklar arasında Crohn hastalığı, OCD ve cinsel ilişki bağımlılığı da yer alıyordu.

Dava dosyasına göre Estavillo'da bulunan bu rahatsızlıklar, onun 'internete bağlı olmasına' neden oluyordu. Estavillo, dava dosyasında Twitch’in ve platformun kadın yayıncılarının kendi durumunu daha da kötüye çevirdiğini belirtti. Dosyaya göre Estavillo, artık cinsel içeriğe maruz kalmadan Twitch’i kullanamaz hâle gelmişti.

Estavillo'nun açtığı davada Twitch tarafına yapılan çeşitli suçlamalar da bulunuyordu. Buna göre Twitch’in filtre seçenekleri hiç de yeterli değildi ve bu nedenle Estavillo'nun suçladığı yayıncılar bir türlü atlatılamıyordu. Bu noktada sizi Estavillo'nun şu anda 786 kadın ve 0 erkek yayıncıyı takip ettiği konusunda bilgilendirelim.

Yine Twitch tarafına yapılan suçlamaya göre platform, izleyicilerden bu yayıncılar sayesinde ‘yararlanıyordu’. Dosyaya göre Twitch, cinsel bağımlılığı olan izleyicilerin kadın yayıncılara abone olmalarına, bağış yapmalarına veya Bit göndermelerine izin vererek bir gazinodan farksız bir şekilde çalışıyordu.

Estavillo'nun açtığı davada sıraladığı yayıncıların listesi oldukça uzun ancak kendisi bazı yayıncıların sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları ekran görüntüsü alarak dava dosyasına ‘kanıt’ olarak da sunmuş. Estavillo, elde etmek istediği 25 milyon doların kendisi ve diğer Twitch Prime Turbo aboneleri arasında dağıtılmasını, geri kalan paranın mahkeme tarafından seçilecek COVID-19 ve Black Lives Matter kuruluşlarına dağıtılmasını ve dosyada yer alan her bir yayıncının kalıcı olarak banlanmasını istiyor.