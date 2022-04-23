Kahverengi Yumurtalar Beyaz Yumurtalardan Neden Daha Pahalı?

Yıllardır kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara göre daha sağlıklı olduğunu duyarız. Bu sebeple de bu yumurtalar daha pahalıdır. Peki gerçekten bu iki farklı yumurta arasında fark var mı? Neden kahverengi yumurta daha pahalı? Hadi gelin açıklayalım.

Şu sıralar hemen hemen her üründe olduğu gibi temel gıdalar arasında olan yumurtanın da çok yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz. Yumurtalar, bu günlerde rengi fark etmeksizin pahalıya satılıyor olsa da kahverengi yumurtanın beyaz yumurtaya göre daha pahalı olduğunu görmüşsünüzdür. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü?

Bir yumurtayı beyaz veya kahverengi yapan şey ne? Bunun dışında kahverengi yumurtayı beyaz yumurtadan daha pahalı yapan şey ne? Aklımızda pek çok soru var ve bugün bu soruları cevaplayacağız. Hazırsanız, temel gıdalardan olan yumurtanın neden farklı renklere sahip olduğuna ve bu renklere göre neden farklı fiyatlandırıldıklarına bakalım.

Yumurtalar neden farklı renklere sahiptir?

Yumurtanın renginin aslında yumurtayla bir ilgisi yoktur. Yumurtanın rengini veren şey, tavuğun rengiyle alakalıdır. Eğer tavuğun tüyleri ve kulak memeleri beyazsa yumurta da beyaz olarak çıkar. Tavuğun tüyleri karışık renkli ve kulak memeleri kırmızıysa da yumurta kahverengi olarak çıkar. Günümüzdeki çoğu yumurtanın beyaz olmasının başlıca sebebi ise seri üretimdeki tavukların büyük bir kısmının beyaz renkli tavuklardan oluşuyor olmasıdır.

Kahverengi yumurtalarla beyaz yumurtalar arasında besin farkı var mı?

Kahverengi yumurtalar daha pahalı olsa da aslında yumurtanın rengi bir kalite göstergesi olmaz. Tat ve besin değerleri açısından baktığımızda da beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında bir fark bulunmamakta. Bununla birlikte her iki renkteki yumurtanın da kabuğu aynı kalınlıktadır.

Kahverengi yumurtalar beyaz yumurtalara göre neden daha pahalı?

Kahverengi yumurtaların neden daha pahalıya satıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi kahverengi yumurta veren tavuklarla alakalı. Bu tavuklar, beyaz tavuklara göre daha büyük olmalarıyla birlikte genelde daha az yumurta verirler. Bu da yumurta başına hesap yapıldığında kahverengi yumurtalar için daha fazla yem maliyeti anlamına geliyor.

Peki madem bir fark yok, neden kahverengi yumurtalar daha pahalı diye düşünebilirsiniz. Bunun başlıca sebebi toplumda kahverengi yumurtanın "doğal" ve daha sağlıklı olduğuna dair oluşan algıdır. Bu yumurtaların tek sebebi bu yumurtaları üreten tavukların daha fazla yem tüketmesi olarak gösterilebilir.

Köy tavuklarının yumurtaları neden daha farklı gözüküyor?

Bu bilgileri edindiğimize göre şunu merak etmiş olabilirsiniz. Köyde yetişen, genelde başıboş dolaşan tavukların yumurtaları daha farklıdır. Genelde kahverengi olan bu yumurtaların sarısı daha parlak ve besin değeri bir tık daha yüksektir. Bunun sebebi yumurtanın rengi değil, tavuğa verilen yemdir. Bir yumurtada en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilen yem ve bu yemin miktarı çok önemli bir faktördür. Günümüzde tavuk çiftliklerindeki tavuklara pek çok hormon eklemesi yapılıyor. Bu tavuklar normalden çok daha hızlı büyüyüp daha hızlı yumurta çıkarıyor. "Acımasız" şartlar altında üretilen yumurtalar, elbette köydeki organik yumurtalar gibi yüksek besin değerine sahip olamıyor.

Bugün sizlere beyaz ve kahverengi yumurta arasında ne gibi bir fark olduğunu, kahverengi yumurtanın neden daha pahalı olduğunu açıkladık. Bu tarz içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında yazmayı unutmayın.

Kaynak: 1, 2, 3